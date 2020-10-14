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Yeni Hayat dünya listelerinde

14.10.2020 17:08 | Son Güncelleme:
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Yeni Hayat dünya listelerinde

Kanal D dizisi Yeni Hayat, Eylül ayında dünyadaki sosyal medyada listelerinde en çok konuşulan dizilerden oldu. Yeni Hayat o listede yer alan yapımlar arasına girdi.

Kanal D dizisi Yeni Hayat, Eylül ayında dünyadaki sosyal medyada listelerinde en çok konuşulan dizilerden oldu.

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Dünyanın dört bir yanındaki televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan eğlence içeriklerinin sosyal medya etkisini ölçen kuruluş The WIT, eylül ayında yayına giren en popüler dizi ve programları açıkladı.
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5 Ekim tarihli Instagram verilerine dayanarak hazırlanan ve en fazla takipçi kazanan ilk on formattan oluşan listede Yeni Hayat da, listede yer alan yapımlar arasına girdi.

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Yeni Hayat, yeni bölümleri ile her Perşembe akşamı Kanal D’de…

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