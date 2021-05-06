'Yeni Hindistan' dünyayı şoka uğrattı

Nisan ayı başında 100'lere kadar düşen koronavirüs vakaları, Mayıs ayında 8 bin 600'e kadar fırladı. CNN, bu oranının Hindistan'da iki hafta görülen rakamlarla benzediğini hatırlatıyor.

Nepal'in yeni Hindistan olmasından korkulduğunu belirten CNN, hastanelerin tıka basa dolu olduğunu ve Katmandu yönetiminin diğer ülkelerden yardım istediğini aktarıyor.

Sağlık sisteminin çöktüğü, hastanelere oksijen yetiştirilemeyen ülkede bir gündeki 3 bin 980 ölüm de, bugüne kadar kaydedilen en büyük can kaybı.

Son 24 saatte koronavirüs vakaları rekor kırdı, 412 bini aşkın insana Covid-19 teşhisi konuldu ve vaka sayıları ikinci kez 400 binin üstüne çıkmış oldu.

Koronavirüs salgınının merkez üssü Hindistan'da bugün korkunç rekorlar paramparça oldu, yeryüzünün en kalabalık ikinci ülkesi tsunaminin önüne geçemiyor.

31 milyon nüfuslu Nepal'de son bir haftadaki koronavirüs testlerinin yüzde 44'e pozitif sonuç verdi. Nepal Kızılhaç yöneticisi Dr. Netra Prasad Timsina, Hindistan'da ne olduysa Nepal'de de aynısının yaşandığını söylüyor.

Uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press (AP), Nepal'in başkenti Katmandu'dan hafta başından bu yana dünyayı dehşete düşüren fotoğrafları servis ediyor.

HASTANE KORİDORLARINDA BEKLİYORLAR

Hastane koridorlarında tedavi için bekleyen hastalar, toplu halde yakılan ölüler ve kaybettikleri yakınlarının ardından gözyaşı döken Katmandu sakinleri var.

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na tırmanan dağcılarda bile Covid-19'a rastlandı, Sağlık Bakanlığı sözcüsü Dr. Samir Adhikari durumun günden güne kötüye gittiğini kabul ediyor.

Dr. Adhikari gelecekte salgının kontrolden çıkabileceğini söylerken, CNN International binlerce Nepallinin her gün Hindistan'a geçmesiyle salgının hızla yayıldığı bilgisini verdi.

Nisan ayı başında on binlerce Nepalli dini festivallere katılmak üzere Hindistan'a geçiş yaptı ve ardından da ülkelerine koronavirüs kapmış halde geri döndü.

Nepal, salgınını durdurabilmek için uluslararası uçuşları bu geceden itibaren yasaklıyor. Ülkedeki turistler ise alelacele Nepal'den ayrılmak üzere havalimanlarına koştu.

Nepal Başbakanı K. P. Sharma Oli, geçtiğimiz haftalarda guava yapraklarıyla gargara yapmanın koronavirüsü tedavi edebileceğini söyleyerek büyük bir skandala imza atmıştı.

