Yeni Honda HR-V basına tanıtıldı!

Honda’nın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen 'Elektrikli Vizyon Stratejisi’ kapsamında üretilen yeni nesil HR-V, e: HEV hibrit güç aktarma sistemi ile yollara çıkıyor. Yüksek güç üretimine sahip, iki motorlu e: HEV güç-aktarma sistemi ve gelişmiş güvenlik teknolojileri ile tasarlanan üçüncü jenerasyon HR-V, yenilenen görünümü ile de segmentindeki iddiasını artırıyor. Yeni Honda HR-V, önemli ölçüde iyileştirilmiş özgün konfor seviyesi, sınıfının en iyi iç mekan genişliği ve coupe tarzıyla hem sportif bir görünüm hem de keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Honda’nın temiz tasarım felsefesine sahip olan yeni HR-V, Avrupa’da 2021 yılının sonunda satışa sunulacak.

ÜST DÜZEY SUV TASARIMI

Yeni nesil HR-V e: HEV, kompakt ve coupe esintisine sahip tasarımıyla son derece özgün bir SUV duruşu sergilerken Honda’nın en güncel modellerinde uyguladığı fonksiyonellik kavramlarını izleyerek sade ve modern tasarım felsefesini yansıtıyor. İddialı bir tasarıma sahip ön ızgarası ile dikkat çeken yeni HR-V’de daha korunaklı bir iç mekan için yapılan daha keskin ve dikey kenar tasarımları da göze çarpıyor. Ortası alçak ve düz motor kaputu ile A sütunlarının alt noktasıyla bütünleşen güçlü omuz çizgisi gibi detayları HR-V’nin SUV görünümünü güçlendirerek daha güvenli bir görünüm sağlıyor.