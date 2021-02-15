Yeni Honda HR-V’nin patent görüntüleri yayınlandı!

Tasarıma baktığımızda standart Honda tasarımından biraz hatlar bizleri karşılıyor. Önyüzde hatta uzaktan bakıldığında Hyundai’nin Tucson modelini bir önceki versiyonunu anımsatıyor.

Kocaman bir ön ızgara ve inceltilmiş farlar, otomobilin tasarımını farklı kılmış. Tampon altındaki ayrıntılar ise otomobili sportif kılmış. Yan bölümde sade bir tasarım ortaya koyulurken, otomobilin arazi karakteri çamurluktaki eklentiler ile desteklenmiş.

Arka bölümde ise model yeni nesil Leon modelini andırıyor. Stopların bagaj kapağı üzerinde birleşmesi oldukça farklı bir görüntü ortaya çıkarmış. Bununla birlikte, Honda yetkilileri bize Kuzey Amerika modelinin daha farklı ihtiyaçları karşılayacağını bildirdi.

HANGİ MOTOR İLE GELECEK?

Honda HR-V, hibrit aktarım organıyla gelebilir. Onun dışında model 1.3 veya 1.5 litrelik benzinli motor ile gelebilir.



