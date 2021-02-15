HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Yeni Honda HR-V’nin patent görüntüleri yayınlandı!

Yeni Honda HR-V’nin patent görüntüleri yayınlandı!

15.02.2021 10:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yeni Honda HR-V’nin patent görüntüleri yayınlandı!

Yeniden tasarlanan Honda HR-V’nin birkaç patent görüntüsü basına sızdı. Önümüzdeki hafta piyasaya çıkması beklenen model, bu fotoğraflar ile model severleri heyecanlandırdı.

Tasarıma baktığımızda standart Honda tasarımından biraz hatlar bizleri karşılıyor. Önyüzde hatta uzaktan bakıldığında Hyundai’nin Tucson modelini bir önceki versiyonunu anımsatıyor.

2022-Honda-HR-V-14

Kocaman bir ön ızgara ve inceltilmiş farlar, otomobilin tasarımını farklı kılmış. Tampon altındaki ayrıntılar ise otomobili sportif kılmış. Yan bölümde sade bir tasarım ortaya koyulurken, otomobilin arazi karakteri çamurluktaki eklentiler ile desteklenmiş.

2022-Honda-HR-V-Vezel-2

Arka bölümde ise model yeni nesil Leon modelini andırıyor. Stopların bagaj kapağı üzerinde birleşmesi oldukça farklı bir görüntü ortaya çıkarmış. Bununla birlikte, Honda yetkilileri bize Kuzey Amerika modelinin daha farklı ihtiyaçları karşılayacağını bildirdi.

2022-Honda-HR-V-Vezel-3

HANGİ MOTOR İLE GELECEK?

Honda HR-V, hibrit aktarım organıyla gelebilir. Onun dışında model 1.3 veya 1.5 litrelik benzinli motor ile gelebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı
Performans arayanlaraPerformans arayanlara
74 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 74?74 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 74?

En Çok Okunan Haberler

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Otonom araç projesi konusunda Apple ile görüşme yapmıyoruz- Nissan

Apple ile görüşmüyoruz!

2021 Renault Megane fiyatları belli oldu!

İşte merak edilen o fiyatlar!

Posaidon, Mercedes-AMG S63 Coupe'yi mercek altına aldı!

Performans arayanlara

2022 Mercedes-AMG GT 73e PHEV en güçlü olmak için geliyor

Rakipsiz olmaya geliyor!

BMW 745Le xDrive, Yeni M3’ten güçlü nasıl olabilir?

M3 sahiplerini üzecek!

Honda Civic Type-R'ın motoruna herkes erişecek!

O motoru sevenlere müjde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.