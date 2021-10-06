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  4. Yeni HSK kararnamesi yayınlandı! İşte yeri değiştirilen 359 hakim ve savcının isim listesi...

Yeni HSK kararnamesi yayınlandı! İşte yeri değiştirilen 359 hakim ve savcının isim listesi...

06.10.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yeni bir kararname yayınladı. Yayınlanan söz konusu kararname ile 359 hakim ve savcının görev yerinin değiştiği öğrenildi. Bunun ardından, yeri değişen hakim ve savcıların isim listesi merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

Yeni HSK kararnamesi yayınlandı! İşte yeri değiştirilen 359 hakim ve savcının isim listesi...

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan Kararnamede 359 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre görevden alındı. Güre, Yargıtay Savcılığı görevine getirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na ise Mustafa Öztürk getirildi. İşte detaylar...

İŞTE YERİ DEĞİŞTİRİLEN 359 HAKİM VE SAVCININ İSİM LİSTESİ

HSK tarafından yayınlanan söz konusu Kararnamede şu ifadeler kullanıldı: "Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, 27.09.2021 tarihli kura kararnamesiyle atananlar ile diğer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mazeret talepleri değerlendirilerek 06.10.2021 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, kararnameler ekte ilan edilmiştir."

Detaylar için, "https://www.hsk.gov.tr/h-kimler-ve-savcilar-kurulu-birinci-dairesinin-06102021-tarihli-984-ve-985-sayili-adli-ve-idari-ya" adresine erişim sağlayabilirsiniz.

Yeri değiştirilen hakim ve savcıların isimleri! (1. liste)

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