Yeni Huawei Watch fiyatlarını merak eden çok. Çünkü Apple Watch 6S ve Apple Watch SE'den sonra gözler akıllı saat seçeneklerine ve akıllı saat fiyatlarına çevrildi. Pek çok kişi için son dönemde geliştirdiği modellerle Huawei markası Apple'ın karşısında dik duruyor. Peki, yeni Huawei akıllı saat fiyatları nasıl? 2020 Huawei Watch fiyat ve özellik konusunu masaya yatırdık...

YENİ HUAWEİ WATCH FİYATLARI

Huawei akıllı saatleri pazarın hem en farklı tasarım diline sahip modelleri olmaları hem de uygun fiyat politikaları ile çok tutulacak gibi görünüyor. 2020 Huawei akıllı saat seçenekleri şöyle: Huawei Watch Fit / Huawei Watch GT / Honor Watch ES. Şimdi Huawei watch fiyatlarına bakalım:

1. Huawei Watch Fit

Alışılmışın dışında bir yapıyı benimseyen yani kare ya da yuvarlak değil dikdörtgen bir gövdesi bulunan Huawei Watch Fit akıllı saat, hazırlanan özel bir resmi sayfa üzerinden Türkiye’de 899 TL‘den satışa sunuldu.

2. Huawei Watch GT

Huawei Watch GT’nin spor modeli 1.199 TL‘den ve klasik modeli 1.399 TL‘den satışa sunulmuş durumda.

3. Honor Watch ES

Yurt dışında geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan saatin bir de alt marka Honor’dan gelen Watch ES isimli yerleşik GPS’e sahip olmayan daha uygun bir versiyonu bulunuyor.

