"Yeni hükümet, Gazze'yi vatandan ayırma planının bir parçası"

Hamas, yeni bir Filistin hükümetinin kurulmasının, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'yi Batı Şeria'dan ayırma planının bir parçası olduğunu belirtti.

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni Fetih hükümetinin kurulması, Abbas'ın Yüzyılın Anlaşmasını yürürlüğe sokmak ve Gazze'yi vatandan (Batı Şeria) ayırmak için attığı ayrılıkçı adımlardan biridir." ifadesini kullandı.

Kanu, Filistinli grupların hükümeti boykot etmesinin, Filistin yönetiminin halktan ve ulusal gruplardan soyutlandığının ve Abbas ile ekibinin mevcut parçalanmışlığı kökleştirdiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi 27 Ocak'ta, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki gruplar ile bağımsız kişilerden oluşacak yeni bir hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı almıştı.

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ise 29 Ocak'ta istifasını Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunmuş, Abbas da Hamdallah hükümetinin istifasını kabul etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar görevine devam etmesini istemişti.