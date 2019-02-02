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"Yeni hükümet, Gazze'yi vatandan ayırma planının bir parçası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 23:31 | Son Güncelleme

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu: - "Yeni Fetih hükümetinin kurulması, Abbas'ın Yüzyılın Anlaşmasını yürürlüğe sokmak ve Gazze'yi vatandan ayırmak için attığı ayrılıkçı adımlardan biridir"

Hamas, yeni bir Filistin hükümetinin kurulmasının, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'yi Batı Şeria'dan ayırma planının bir parçası olduğunu belirtti.

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni Fetih hükümetinin kurulması, Abbas'ın Yüzyılın Anlaşmasını yürürlüğe sokmak ve Gazze'yi vatandan (Batı Şeria) ayırmak için attığı ayrılıkçı adımlardan biridir." ifadesini kullandı.

Kanu, Filistinli grupların hükümeti boykot etmesinin, Filistin yönetiminin halktan ve ulusal gruplardan soyutlandığının ve Abbas ile ekibinin mevcut parçalanmışlığı kökleştirdiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi 27 Ocak'ta, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki gruplar ile bağımsız kişilerden oluşacak yeni bir hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı almıştı.

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ise 29 Ocak'ta istifasını Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunmuş, Abbas da Hamdallah hükümetinin istifasını kabul etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar görevine devam etmesini istemişti.

FKÖ çatısı altındaki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) ve Ulusal Girişim Partisi, Fetih Hareketi Merkez Komitesi'nin, FKÖ çatısı altındaki gruplar ile bağımsız kişilerden oluşacak yeni bir hükümet kurulması yönündeki kararını reddetmiş ve böyle bir hükümete katılmayacaklarını duyurmuştu.

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı.

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