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Yeni hükümet sonrası Irak'a Körfez'den ilk ziyaret Katar'dan

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 18:49 | Son Güncelleme

Yeni hükümet sonrası Irak'a Körfez'den ilk ziyaret Katar'dan

BAĞDAT (AA) - Resmi temaslarda bulunmak için Irak'ı ziyaret eden Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani başkent Bağdat'ta Iraklı liderlerle bir araya geldi.

Yeni hükümetin kurulmasının ardından Irak'ı ziyaret eden ilk Körfez ülkesi yetkilisi olan Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bin Abdurrahman, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile görüştü.

Meclis Başkanı Halbusi, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Irak'ın yeniden imarında Katar'ın rol almasını istediklerini ve meclisin bu konuda tüm kolaylıkları sağlayacağını belirtti.

Halbusi ayrıca Katar ile siyasi, ekonomik, ticari ve yatırım alanlarındaki ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini ifade etti.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bin Abdurrahman da görüştüğü Iraklı yetkililere "Katar'ın iki ülke arasında dostluğa dayanan tarihi ilişkileri güçlendirmek istediği" mesajını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat Katar Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani

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