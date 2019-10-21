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"Yeni hükümeti Anayasa hükümleri doğrultusunda kuracağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 23:59 | Son Güncelleme

"Yeni hükümeti Anayasa hükümleri doğrultusunda kuracağız"

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti Anayasa hükümleri doğrultusunda kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Bir radyo programında açıklamalarda bulunan Tunus'un Cumhurbaşkanı Said, yeni hükümetin kurulması sürecini değerlendirdi.

Said, "Devletin başındaki kişi kapsayıcı bir rol üstlenmeli" diyerek, hiçbir partiye mensup olmadığına dikkati çekti.

Ülkede 6 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerine ilişkin vatandaşların iradesine saygı duyduğunu ifade eden Said, "Yeni hükümeti Anayasa hükümleri doğrultusunda kuracağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Said, bakanlıkların paylaşımı konusunda uzlaşmacı davranılmasının önemini vurgulayarak, siyasetçilerin halkı hayal kırıklığına uğratmaması gerektiğini dile getirdi.

Tunus Anayasası'nın 89. maddesi, parlamentoda en çok koltuğa sahip parti veya koalisyonun adayının bir ay içerisinde hükümeti kurmakla görevlendirilmesini ve bu hakkın bir kez yenilenebileceğini içeriyor.

Tunus'ta 6 Ekim'de gerçekleşen parlamento seçimlerinde, Nahda Hareketi 52 milletvekiliyle birinci parti olmuş, onu sırasıyla Tunus'un Kalbi Partisi (38 milletvekili), Demokratik Akım (22), Onur Koalisyonu (21), Özgür Anayasa (17), Halk Hareketi (16), Yaşasın Tunus (14) ve Tunus Projesi (4) partileri izlemişti.

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