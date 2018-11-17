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"Yeni hükümette yer almadığımız takdirde sokak gösterilerine başlayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi: "Yeni hükümette yer almadığımız takdirde sokak gösterilerine başlayacağız" "Türkmenlerin Bağdat'taki siyasi karar mekanizmasında bulunması için tüm yasal yollara başvuracağız

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Irak'ta kurulan yeni hükümet kabinesinde Türkmenlere yer verilmediği takdirde bu durumu protesto edeceklerini açıkladı.

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan ITC başkanlık binasında basın toplantısı düzenleyen Erşet Salihi, "Yeni hükümette yer almadığımız takdirde sokak gösterilerine başlayacağız.'' dedi.

Türkmenlere protesto çağrısı yapan Salihi, ''Türkmenlerin Bağdat'taki siyasi karar mekanizmasında bulunması için tüm yasal yollara başvuracağız.'' diye konuştu.

Salihi, ülkedeki diğer siyasi partiler gibi ITC'nin de önemli görevlerde yer alma hakkı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkmenlerin siyasi hakları için bu yeni hükümette önemli görevlere talibiz. Yeni kabinede yer almakla Irak ve Türkmen halklarına hizmet etmeyi ve haklarını korumayı en çok isteyen biziz.''

Türkmenler dışındaki tüm siyasi tarafların yeni kabinede yer almasını hayretle karşıladıklarını dile getiren Salihi, ''Hükümetin yeni kabinesinde tüm siyasi tarafları temsilen bakanlar seçilirken bir tek Türkmenlere gelince bağımsız bir Türkmen'in olmasını istemeleri adaletsizliktir.'' ifadesini kullandı.

Yeni hükümette Türkmenler ve Türkmen iradesinin görmezden gelindiğini vurgulayan Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan da "Seçimlere giderek iradesini ortaya koyan ve temsilcilerini Bağdat'a gönderen Irak'ın asil üçüncü unsuru olan Türkmenleri görmezden gelmek isteyen hiç kimseye izin vermeyeceğiz.'' diye konuştu.

Irak'ta bağımsız siyasetçi Adil Abdulmehdi, 25 Ekim'de kurduğu 22 üyeli hükümetten ilk etapta 14 bakanın ismini meclise sunarak güvenoyu almıştı. Başbakan Abdulmehdi, İçişleri, Savunma, Adalet, Eğitim, Kültür, Yüksek Öğretim, Göç ve Göçmenler, Planlama Bakanlıkları için henüz isim açıklamadı.

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ITC Kerkük Türkmen

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