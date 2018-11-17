KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Irak'ta kurulan yeni hükümet kabinesinde Türkmenlere yer verilmediği takdirde bu durumu protesto edeceklerini açıkladı.

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan ITC başkanlık binasında basın toplantısı düzenleyen Erşet Salihi, "Yeni hükümette yer almadığımız takdirde sokak gösterilerine başlayacağız.'' dedi.

Türkmenlere protesto çağrısı yapan Salihi, ''Türkmenlerin Bağdat'taki siyasi karar mekanizmasında bulunması için tüm yasal yollara başvuracağız.'' diye konuştu.

Salihi, ülkedeki diğer siyasi partiler gibi ITC'nin de önemli görevlerde yer alma hakkı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkmenlerin siyasi hakları için bu yeni hükümette önemli görevlere talibiz. Yeni kabinede yer almakla Irak ve Türkmen halklarına hizmet etmeyi ve haklarını korumayı en çok isteyen biziz.''

Türkmenler dışındaki tüm siyasi tarafların yeni kabinede yer almasını hayretle karşıladıklarını dile getiren Salihi, ''Hükümetin yeni kabinesinde tüm siyasi tarafları temsilen bakanlar seçilirken bir tek Türkmenlere gelince bağımsız bir Türkmen'in olmasını istemeleri adaletsizliktir.'' ifadesini kullandı.