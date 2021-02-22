Yeni Hyundai Starex kameralara yakalandı

Hyundai'nin bu segmentteki katılımcısı bu pazarda Starex modeliyle çok eskiden beri biliyor. Hatta farklı pazarlarda H1, i800, iLoad ve iMax olarak da biliniyor. Bazı iyi bilinen isimler kadar popüler değil ancak, radikal bir yeniden tasarım ile bunu değiştirmeyi hedefliyor.

TASARIMDA NELER VAR?

Yakın zamanda kameralara test edilirken yakalan model, yoğun bir kamuflaj altında tüm sırlarını gizliyordu. Aracı hayal edersek, dikkat çekici bir ön tasarım ile otomobil karşımıza çıkıyor. Aşağı doğru uzanan motor kapağı gündüz farlarında son buluyor. Ana far grubu ise tamponun olduğu yere konumlandırılmış.

Yan bölümde fazlasıyla düze hatlar kullanılmış. Rakipleri gibi muhtemel olarak çift sürgülü kapı ile modelin gelmesi bekleniyor. Camlı versiyon olarak gelecek otomobillerde iç mekan oldukça ferah olacak. Buna ek olarak kapalı kasa versiyonlarda modelde sunulacak. Arka bölümde ise dikey yerleştirilen stop grubu dikkatlerden kaçmıyor. Plakalık tam bagaj kapağının ortasına yerleştirilecek.

KOKPİTTE NELER OLACAK?

Dış mekan gibi, kabin de radikal değişimler olacak. Dijital gösterge paneli ve daha büyük multimedya ekranı otomobilde sunulacak. Kokpit daha çok otomobil algısını yansıtacak. H1 yine özel kargo ve yolcu taşıma seçenekleri sunacak. Yolcu düzeninde 11 kişiye kadar oturma kapasitesi sunacak.