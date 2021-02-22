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Yeni Hyundai Starex kameralara yakalandı

22.02.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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Yeni Hyundai Starex kameralara yakalandı

Tipik ticari kamyonet, caddede tam olarak arzu edilen şey değildir. Ancak güvenli ve konforlu bir şekilde taşımacılık yapanlar için hayati önem taşır.

Hyundai'nin bu segmentteki katılımcısı bu pazarda Starex modeliyle çok eskiden beri biliyor. Hatta farklı pazarlarda H1, i800, iLoad ve iMax olarak da biliniyor. Bazı iyi bilinen isimler kadar popüler değil ancak, radikal bir yeniden tasarım ile bunu değiştirmeyi hedefliyor.

2022-Hyundai-H1-17-Starex

TASARIMDA NELER VAR?

Yakın zamanda kameralara test edilirken yakalan model, yoğun bir kamuflaj altında tüm sırlarını gizliyordu. Aracı hayal edersek, dikkat çekici bir ön tasarım ile otomobil karşımıza çıkıyor. Aşağı doğru uzanan motor kapağı gündüz farlarında son buluyor. Ana far grubu ise tamponun olduğu yere konumlandırılmış.
Yan bölümde fazlasıyla düze hatlar kullanılmış. Rakipleri gibi muhtemel olarak çift sürgülü kapı ile modelin gelmesi bekleniyor. Camlı versiyon olarak gelecek otomobillerde iç mekan oldukça ferah olacak. Buna ek olarak kapalı kasa versiyonlarda modelde sunulacak. Arka bölümde ise dikey yerleştirilen stop grubu dikkatlerden kaçmıyor. Plakalık tam bagaj kapağının ortasına yerleştirilecek.

2022-Hyundai-H1-9-Starex

KOKPİTTE NELER OLACAK?

Dış mekan gibi, kabin de radikal değişimler olacak. Dijital gösterge paneli ve daha büyük multimedya ekranı otomobilde sunulacak. Kokpit daha çok otomobil algısını yansıtacak. H1 yine özel kargo ve yolcu taşıma seçenekleri sunacak. Yolcu düzeninde 11 kişiye kadar oturma kapasitesi sunacak.

2022-Hyundai-H1-3-Starex

GÜVENLİK ÖN PLANDA

Güvenlik teknolojisindeki önemli artışta dikkatlerden kaçmayacak. Modelde büyük olasılıkla yaya algılama, uyarlanabilir hız sabitleyici, arka çapraz trafik uyarısı, güvenli çıkış yardımı, kör nokta uyarı sistemi ve otomatik acil frenleme sistemi gibi donanımlar sunulacak.

Hyundai-H1-Starex-8

HANGİ MOTORLA GELEBİLİR?

Pazara bağlı olarak, H1, benzinli ve dizel motorların bir karışımı ile desteklenecek. Yeni sekiz ileri otomatik şanzıman ve 2.2 litrelik dizel motor modelde sunulacak. Bu makinenin 198 Bg güç ve 440 Nm tork değeri üretmesi beleniyor. Bunun yanı sıra 2,5 litrelik turbo-benzinli dört silindirli bir motor da modelde yer alabilir. 286 Bg güç ve 422 nm tork bu motor ile sağlanabilir.

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