Yeni icat, sarhoşların nefes alıp vererek ayılmasını sağlıyor

Toronto Üniversitesi'ndeki bilim insanları, kişilerin güvenli bir şekilde hiperventilasyon yapmasını sağlamanın, alkolü daha hızlı temizlediğini ortaya çıkardı. Zira vücutlarında alkol olan sağlıklı gönüllülerden hiperventilasyon yapanların, normal nefes alanlara göre, üç kat daha hızlı şekilde alkolden temizlendiği belirtildi.

İzokapnik hiperpne (IH) diye de bilinen kontrollü hiperventilasyon, ekibin geliştirdiği ve oksijenle karbondioksit kaynağına bağlanmış gaz maskesinden oluşan ClearMate adlı cihazla gerçekleştirilebilir.

Alkol bir toksin ve karaciğer onu metabolize ettiğinde parçalanabiliyor. Bu işlem biraz uzun sürüyor ve bir kişinin vücudunda, ölümcül veya ciddi derecede tehlikeli olabilecek kadar alkol bulunduğunda bu süreç hızlandırılamıyor.

Araştırmacıların Nature adlı hakemli bilim dergisinde yayımladıkları küçük ön çalışmaya göre, alkol, solunum yoluyla da ortadan kaldırılabilir. Tam da bu sebeple içki içmiş birisinin nefesinden alkol kokusu alınabiliyor.

Fakat, çok uzun süreli hiperventilasyon, kişilerin çok fazla karbondioksit kaybetmesine neden olabilir. Bu da onların bayılmasına yol açabilir.