Yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? Yeni genelge ne zaman yayınlanacak?

Vaka sayılarının azalmasıyla 1 Haziran'da uygulanması beklenen normalleşme takvimine sayılı günler kaldı. Kısıtlamaların sonlanmasına sayılı günler kala vatandaşlar hangi yasakların kalkacağını araştırıyor. Normalleşme detayları ise İçişeri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelge ile belli olacak. İşte, detaylar...

YENİ GENELGE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanması beklenen yeni normalleşme detaylarının yer aldığı genelgenin ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz net bir tarih belirtilmedi. Ancak, yeni kararların 1 Haziran tarihinde açıklanması bekleniyor.



