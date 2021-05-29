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Yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? Yeni genelge ne zaman yayınlanacak?

29.05.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgın sürecinde kademeli normalleşmenin ilk aşamasının bitmesine sayılı günler kaldı. 1 Haziran'da uygulanması planlanan normalleşme sürecine sayılı günler kala gözler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanması beklenen genelgeye çevrildi. Peki, normalleşme genelgesi ne zaman yayınlanacak? Kafeler, restoranlar ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar...

Yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? Yeni genelge ne zaman yayınlanacak?

Vaka sayılarının azalmasıyla 1 Haziran'da uygulanması beklenen normalleşme takvimine sayılı günler kaldı. Kısıtlamaların sonlanmasına sayılı günler kala vatandaşlar hangi yasakların kalkacağını araştırıyor. Normalleşme detayları ise İçişeri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelge ile belli olacak. İşte, detaylar...

YENİ GENELGE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanması beklenen yeni normalleşme detaylarının yer aldığı genelgenin ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz net bir tarih belirtilmedi. Ancak, yeni kararların 1 Haziran tarihinde açıklanması bekleniyor.


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