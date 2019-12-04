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"Yeni İletişim Ortamlarında Türkçe: Güncel Sorunlar ve Terim Önerileri Çalıştayı" düzenlendi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.12.2019 11:29 | Son Güncelleme

Türk Dil Kurumu tarafından üniversite ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile “Yeni İletişim Ortamlarında Türkçe: Güncel Sorunlar ve Terim Önerileri Çalıştayı” düzenlendi.Çalıştayın açılış törenine Türk Dil Kurumu Başkanı Prof.

Türk Dil Kurumu tarafından üniversite ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile “Yeni İletişim Ortamlarında Türkçe: Güncel Sorunlar ve Terim Önerileri Çalıştayı” düzenlendi.
Çalıştayın açılış törenine Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin’in yanı sıra İstanbul Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güner Gürsoy, İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadir Engin Uzun, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı İlker Tabak, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ayşe İlker ve Prof. Dr. Ahmet Günşen ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Törende konuşan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türk Dil Kurumu olarak terimlerin Türkçeleştirilmesi hususundaki bu çalıştaya destek vermekten duydukları mutluluğu ifade etti. Prof. Dr. Gülsevin, TDK’nın kuruluşundan bu yana çok sayıda terim sözlüğü hazırlayarak, bunları genel ağda halkın hizmetine sunduğunu belirtti. Gülsevin, Türkçe’nin milli unsurlarını kaybetmeden yaygınlaştırılması, bilim dili, yazı dili ve edebi dil olarak gelişimi üzerine de bilgiler verdi.
Açılış konuşmalarının ardından Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin’e, İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadir Engin Uzun’a ve Türkiye Bilişim Derneği Başkanı İlker Tabak’a teşekkür plaketi takdim edildi. Günün anısına çekilen fotoğrafın ardından çalıştay oturumlarına geçildi.

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