Yeni imar planlarında bisiklet yolu zorunluluğu... İstanbul'da bisiklet yolları işgal altında

Beyza Nur GÜLER- Serdar ALTINTEPE /İstanbul,(DHA) - RESMİ Gazete'de yayımlanan 'Bisiklet Yolları Yönetmeliği'nde plansız alanlar için yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu tutuldu.

İstanbul'da kararı olumlu karşılayan vatandaşlar hali hazırda bulunan bisiklet yollarının işgal altında olmasından şikayetçi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Bisiklet Yolları Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte plansız alanlar için yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu tutuldu. Ancak vatandaşlar, hali hazırda bulunan ve araç park edilmesi gibi nedenlerle işgal edilen bisiklet yollarını da sağlıklı bir şekilde kullanamamaktan şikayetçi.

"HEPİMİZ İÇİN ÇOK FAYDALI OLUR"

Bisiklet yollarının yapılmasının çok faydalı olacağını ifade eden Songül Kızılkaya, "Ben çok sevdiğim halde bisiklet kullanmıyorum. Oğlum kullanıyor, çok seviyor. Aras henüz 7 yaşında, biz de Aras ile konuşurken hep onu düşünüyoruz keşke bir bisiklet yolumuz olsa diye. Mesela buraya gelmek istediğinde, 'maalesef Aras' diyorum. Bisikleti ile buraya gelemiyor. Tabii ki olsa hepimiz için çok çok faydalı olur. Özellikle bisiklet seven çocuklar için" dedi.