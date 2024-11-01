Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü!

Soğuk kış günlerinde kokusuyla sizi sarıp sarmalayacak, kışın büyülü ve mistik atmosferine kapılmanızı sağlayacak, çekiciliğinizi artırıp girdiğiniz her ortamda dikkat çekmenize yardımcı olacak bir parfümle tanışmaya ne dersiniz? Her anınızda çekici bir imza bırakmak isterseniz Dunhill Arabian Desert tam size göre! Üstelik bugün başlayan Gülümseten Kasım'a özel %48 indirimle sizi bekliyor. Keşfetmek isterseniz detaylar aşağıda...

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Yeni imza kokunuz olmaya aday: Dunhill - Arabian Desert

Macera sever erkeklerin doğasını yansıtan bu koku, uzun süre kalıcılığıyla öne çıkıyor. Sofistike ve karizmatik erkeklerin favorisi olmayı başaran parfümün şık şişe tasarımı da övgü topluyor. Aromatik koku ailesine sahip olan parfümün üst notalarında bergamot, pembe biber, safran yer alırken orta notalarında gece açan yasemin, gül bulunuyor. Altın amber, tütsü ile kapanışı yapan parfüm, özel ve eşsiz kılan kokusuyla tam size göre!

Kullanıcılar ne diyor?

"Eşsiz bir koku."

"Herkes parfümümü soruyor sıktığımda. Mükemmel bir koku."

Erkeklerin favorisi, çok satan aşağıdaki parfümler de indirimde!

Versace - Eros (200 ml)

İtalyan moda evi Versace'nin 2012 yılında piyasaya sürdüğü bu erkek parfümü, piyasaya çıktığından beri erkeklerin favorisi. Aşkın, tutkunun ve gücün sembol Eros'tan ilham alan parfüm, çekici notalarıyla kullanıcılarının kendisini her zamankinden daha karizmatik ve havalı hissetmesine yardımcı olur. Üst notalarında nane, limon kabuğu ve yeşil elma gibi taze ve ferah notalar bulunan parfümün orta notalarda vanilya, tonka fasulyesi ve ambroxan gibi daha sıcak ve baştan çıkarıcı notalar yer alır. Dip notalarında ise sedir ağacı, vetiver ve meşe yosunu gibi maskülen ve odunsu notalar bulunur. Çekici ve canlı bir koku profiline sahip olup genç ve enerjik erkekler tarafından tercih edilir. Yoğun ve kalıcı bir koku olduğu için özellikle akşam ve özel günlerde kullanılmaya uygun bir parfümdür.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kutusu ve kokusu çok güzel. Şüphe etmeden alabilirsiniz."

"Yıllardır kullanırım. Hep iltifat aldığım parfümüm."

Mont - Blanc Legend (100 ml)

Klasik ve maskülen kokulardan hoşlanan erkeklerin favorisi Mont Blanc Legend, günlük kullanıma uygun ve uzun süre kalıcılığı olan bir parfüm olarak bilinir.

Parfümün üst notalarında lavanta, bergamot, ananas yaprağı ve limon gibi taze ve ferah notalar bulunur. Orta notalarda sedir ağacı, gül, mür reçinesi ve yeşil elma gibi daha sıcak ve odunsu notalar yer alır. Dip notalarda ise tonka fasulyesi, sandal ağacı ve vetiver gibi derin ve maskülen notalar mevcut. Hem iş hem de özel günlerde rahatlıkla tercih edilebilecek bir koku profiline sahip bu parfüm yeni favoriniz olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

"Klasik ve zarif, birçok durum için bir joker parfüm."

"Bunu kocam için aldım, şimdi sadece kokusu almak için onu evin etrafında takip ediyorum."

Versace - Eros Flame (100 ml)

Eros serisinin en sevilenlerinden bir olan Versace Eros Flame, dinamik ve maskülen koku profiliyle öne çıkar. Günlük kullanıma uygun olsa da özellikle romantik buluşmalar veya özel gecelerde kullanılmak üzere üretilmiştir. Üst notalarda portakal, taze limon, mandalina ve siberya biberi gibi ferah ve canlandırıcı notalar bulunur. Orta notalarda ise biber ağacı, gül, fesleğen ve lavanta gibi sıcak ve odunsu notalar yer alır. Dip notalarında amber, vetiver, paçuli ve sandal ağacı gibi derin ve çekici notaları barındıran parfüme bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu kokunun tanıtıma ihtiyacı yok. Süper hızlı teslimat ve yüksek nitelikli satıcı. Satın alma işleminden çok memnunum ve kesinlikle tekrar satın alacağım."

"Çok iyi bir koku. Anlatılmaz, yaşanır."

Bu içerik 1 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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