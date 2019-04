Yeni İnegöl’de projeler yükseliyor

İnegöl Belediyesi, Yeni İnegöl olarak adlandırılan Baykoca Mahallesinde eksikleri gidermek ve örnek bir yapılaşmayı hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İnegöl Belediyesi, Yeni İnegöl olarak adlandırılan TOKİ konutlarının bulunduğu Baykoca Mahallesinin eksiklerini bir bir gidermeye devam ediyor. 2000 konutun bulunduğu alanda her geçen gün nüfus artarken, İnegöl Belediyesi de bölgeye yatırımları sürdürüyor. Bu kapsamda Baykoca Mahallesi Defne Sokak üzerinde hazırlanan proje kapsamında 10 bin metrekare alan üzerinde yeni bir projenin yapımı devam ediyor. Proje uygulama alanında 600 metrekarelik 2 adet çocuk oyun alanı, 95 metrekarelik fitness alanı, 510 metrekarelik çok amaçlı futbol ve basketbol sahası, 50 metrekarelik kum havuzu, 4045 metrekarelik sert zemin oturma alanı ve yürüyüş alanı, 2000 metrekarelik koruluk alan ile toplamda 4700 metrekarelik yeşil alan yer alıyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ve mahalle sakinleriyle birlikte Baykoca Mahallesinde devam eden semt sahası projesini yerinde inceledi. İnceleme sonrası bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Bugün Baykoca Mahallemizdeyiz. Seçim sathı mahallinde Baykoca Mahallemize çok fazla değinmiştik. İnşallah bu bölgede çok daha güzellikleri hep birlikte hayata geçirmek istediğimizi ifade etmiştik. Yeni İnegöl oluşumu artık bu bölgelerde gerçekleşecek. Bizim de bu bölgelere daha fazla yatırım yapmamız, altyapı ve üstyapı faaliyetleri noktasında, donatı alanları noktasında yenilikleri ortaya koymamız gerekiyor. Belli bir nüfusa ulaştı bu bölge ve her geçen gün de burada yapılan yatırımlar sayesinde inşallah burada güzel bir yaşam alanı oluşacak” dedi.

Farklı dokunuşlarla şehrin dört bir tarafında hizmete ve üretmeye devam ettiklerini de kaydeden Taban, “Ekiplerimiz sahada. Özellikle yenilenmeyle beraber tüm Başkan Yardımcılarımız, daire müdürlerimiz her alanda daha verimli nasıl çalışırız, daha faydalı işler nasıl yaparız, bütçemizi daha efektif ve daha doğru nasıl kullanırız noktasında çalışıyorlar. Sürekli olarak sorgulayarak bir taraftan yaptığımız işin en iyisi olup olmadığını, bir taraftan da bütçe kullanımının en makul şekilde gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Mahallelerimize nefes aldıracak projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Yeni İnegöl bölgemizde bildiğiniz gibi 2000’e yaklaşan konutla; okul, cami, sosyal donatı alanları, aile sağlık merkezi gibi pek çok ihtiyacın giderilmesi ve yeni yeni buraya şehrimizden insanların da gelerek buranın yeşermesi adına bu eksikleri de gidermek istiyoruz. Burası TOKİ marifetiyle yapılan bir bölge. Yine inşallah yeni bir TOKİ projesini Karalar Bölgesi civarında hayata geçirmek istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Başkan Taban, proje hakkında da bilgiler verdiği açıklamasını şöyle sürdürdü: “Burada da bir semt sahası, bir kompleks yapıyı hayata geçirmek üzere çalışmalara başladık. İki parça şeklinde gördüğümüz alanda hemen yan tarafta ağaçlandırmamızı yapıp tel örgülerimizi çevirerek koruluk bir alan oluşturmuş olduk. Diğer bölümde de fitness alanı, iki adet çocuk oyun alanı, yine futbol ve basketbol gibi çok amaçlı bir saha oluşturduk. Yürüyüş yolları oluşturduk, spor alanları ve tabi yeşil alan oluşturduk. Yetişkin ağaçlar da buralara naklederek güzel bir alan hazırlıyoruz. Çocuklarımızın oynarken zarar görmemesi adına kauçuk zemin uygulamalarıyla, daha mimarisi ve estetiği olan temalı parkları da kullanarak burada güzel bir mekan oluşmasını sağlıyoruz. Bugün incelemeye geldik, inşallah yakın zamanda da hayata geçtiğini görürüz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada muhtarlığımızla, teşkilatımızla, halkımızla beraber bizlere gelen konuları tek tek inceleyip en faydalı işleri hayata geçirmek istiyoruz.”