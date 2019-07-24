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Yeni İngiltere Başbakanı Johnson'dan Brexit mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 19:03 | Son Güncelleme

İngiltere'de Boris Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevi aldı - İngiltere Başbakanı Johnson: - "31 Ekim'de (AB'den) ayrılacağız; şayeti, fakatı yok. Yeni ve daha iyi bir anlaşma yapacağız"

LONDRA (AA) - İngiltere'de hükümeti kurma görevini alarak resmen ülkenin yeni Başbakanı olan Boris Johnson, 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştireceklerini, AB'den anlaşmasız ayrılmaya hazır olduklarını ifade etti.

Johnson, Theresa May'in başbakanlık görevinden istifasını Kraliçe 2. Elizabeth'e sunmasının ardından Buckingham Sarayı'na gitti.

Saraya gidişi sırasında bir grup protestocunun yolunu kesmeye çalıştığı Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini alarak resmen ülkenin yeni başbakanı oldu.

Buckingham Sarayı'nın paylaştığı fotoğrafta, Johnson'ın Kraliçe 2. Elizabeth'le tokalaşırken gelenekler gereği reverans yaptığı görüldü.

Johnson, daha sonra başbakan olarak ilk kez Başbakanlık resmi konutu ve çalışma ofisi 10 Numara'ya hareket etti.

- "31 Ekim'de ayrılacağız"

10 Numara'ya varışında ekibi tarafından alkışlarla karşılanan Johnson, burada bir açıklama yaptı.

Johnson, "31 Ekim'de (AB'den) ayrılacağız; şayeti, fakatı yok. Yeni ve daha iyi bir anlaşma yapacağız." ifadesini kullandı.

İngiliz halkının beklemekten yorulduğunu ve harekete geçme zamanının geldiğini kaydeden Johnson, selefi May'in AB ile vardığı anlaşmanın parlamentoda kabul edilmemesinin en büyük sebeplerinden olan tedbir maddesi konusunda da endişe edilmemesi gerektiğini söyledi.

Brexit'in İngilizlerin aldığı çok önemli bir karar olduğunu ve hükümetinin bunu gerçekleştireceğini belirten Johnson, AB ile yeni bir ortaklık istediğini dile getirdi.

Johnson, az da olsa anlaşmasız ayrılık ihtimali bulunduğunu ancak bu durumda İngiltere'nin AB'ye ödemesi gereken 39 milyar sterlini ödemeyeceğini kaydetti.

Yeni Başbakan ayrıca, anlaşmasız Brexit'e hazır oldukları mesajı da verdi.

- May parti içi muhalefetin baskısıyla istifa etmişti

Johnson'ın selefi May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından parti içi muhalefetin baskısına dayanamayarak liderlikten istifa etmiş ve yeni lider belirlenince başbakanlığı da bırakacağını açıklamıştı.

Muhafazakar Parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ı geride bırakmıştı.

Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya da hak kazanmıştı.

İngiltere'nin 2016'da yapılan referandumla aldığı AB'den ayrılma kararını 29 Mart'ta hayata geçirmesi öngörülüyordu, ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti

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Boris Johnson Brexit ingiltere

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