Yeni iOS 14 kullanıcıları tatmin edecek

Şirketin özellikle de iPhone içerisindeki kronik sorunları bu güncelleme ile gidermeye çalıştığı biliniyor. Büyük oranda iPhone sorunları giderilirken artık başka bazı özelliklerin kazanılması için çaba harcanıyor. Şimdiki yeni özelliğe göre, Apple üzerinden seçtiğiniz uygulamalara indirmeden göz atabilirsiniz.

Clips sayesinde iPhone kullanıcıları, bir QR kod taratarak uygulamanın belirli işlevlerine açılan pencerelere ulaşabilecek. Böylece uygulamanın bazı bölümleri kullanılabilir hale gelecek.

İOS 14 İLE UYGULAMA İNDİRMEYE GEREK KALMAYACAK

Özelliğin Yelp, DoorDash ve YouTube gibi şirketlerle test edildiği gelen bilgiler arasında. Eğer tüm bu sızıntılar doğruysa, iPhone kullanıcıları iOS 14 ile istedikleri bütün uygulamalara göz atabilecek. Elbette burada çok önemli bir soru ortaya çıkıyor. Apple kullanıcıları uygulamaların ne kadarlık bölümüne göz atabiliyor. Yine gelen sızıntılara göre, uygulama yöneticileri göz atma seviyesine karar verecek.

Apple tarafından geliştirilen iOS 14 işletim sisteminin kısa bir süre içerisinde tanıtılması bekleniyor. Normal şartlarda daha erken tanıtılması tahmin edilen bu işletim sistemi, ne yazık ki mevcut durumlar nedeniyle ileri tarihlere ertelendi. Nasıl bu özelliği nasıl buldunuz?

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