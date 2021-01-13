Yeni iOS güncellemesi neler içeriyor?

Eskiyen iPhone ve iPad modelleri için sürekli olarak yeni güncellemeler getirilmeye çalışılıyor. Bu sayede neredeyse ilk defa alınıyormuş gibi cihazları kullanmak mümkün oluyor. Teknoloji devi eski akıllı telefonları için piyasaya sürmüş olduğu iOS 12.5 sürümünün bir yenisini daha cihazlara gönderdi.

Android işletim sistemi kullananlar genellikle güncelleme alamamaktan şikayet ediyor. Hem güvenlik hem de yeni özellikler için son derece kritik olan güncellemeler ne yazık ki Android tarafındaki bazı üreticiler tarafından yeteri kadar önemsenmiyor. Apple bu konuda biraz daha iyi diyebiliriz.

İŞTE İOS 12.5.1 GÜNCELLEMESİNİN ÖZELLİĞİ

Hatırlayacağınız üzere iOS 12.5 güncellemesinde Kovid-19 maruz kalma bildirimi olarak isimlendirilen bir sistem yer alıyordu. Bu sistem ile birlikte koronavirüse sahip olan kişilere yaklaştığınız andan itibaren sistem tarafından size uyarı veriliyor.

Aynı şekilde eğer sizler pozitifseniz uygulama diğer kişilere bu konuda uyarı veriyor. Elbette uyarının olması için her iki tarafta da aynı uygulamanın olması gerekiyor. Uyarı ise sadece bir bilgilendirme ile yapılıyor. Bu sistemle ilgili küçük bir arıza tespit edilmişti. Bu nedenle Apple, yeni bir güncelleme gönderdi.