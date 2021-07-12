HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yeni iPad mini, tarihindeki en büyük tasarım değişikliği ile geliyor!

Yeni iPad mini, tarihindeki en büyük tasarım değişikliği ile geliyor!

12.07.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialara göre Apple, yeniden tasarlanmış iPad mini'nin üzerinde çalışıyor. 9 yıllık tarihindeki en büyük tasarım değişikliği ile gelecek iPad mini'nin dışında Apple Silicon işlemcili daha büyük bir iMac için de çalışmalar devam ediyor.

Yeni iPad mini, tarihindeki en büyük tasarım değişikliği ile geliyor!

Apple, iPad mini'yi en son 2019'da güncelledi ve model daha hızlı bir A12 Bionic işlemciye kavuştu. Apple analisti Ming-Chi Kuo ise Apple'ın 2021'in ilk yarısında ekran boyutu 8,5 inç ile 9 inç arasında olan yeni bir iPad mini modelini piyasaya süreceğini söylemişti. 2021'in ilk yarısında maalesef ki iPad mini ile karşılaşmadık. Ancak yeniden tasarlanan iPad mini görünüşe göre geliyor.

iPad mini 6 sızıntısı bize yepyeni bir hikaye anlatıyoriPad mini 6 sızıntısı bize yepyeni bir hikaye anlatıyor

YENİ iPAD MİNİ VE DAHA BÜYÜK iMAC YOLDA

Bu yılın başlarında yayımlanan bir rapor, Apple'ın ana ekran tuşu olmayan ve daha ince çerçevelere sahip yeniden tasarlanmış bir iPad mini modelini geliştirdiğini ortaya çıkarmıştı. Şimdi teknoloji yazarı Mark Gurman, yeniden tasarlanan iPad mini'nin bu sonbaharda piyasaya sürülebileceğini ve Apple'ın Apple Silicon işlemcili daha büyük bir iMac modeli üzerinde çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

YENİDEN TASARLANAN iPAD MİNİ NASIL OLACAK?

Gurman, iPad mini'nin dokuz yıllık tarihindeki en büyük tasarım değişikliğine uğrayacağını ve modelin yeni iPad Air'e benzeyeceğini söylüyor.

iPad mini-1

Apple Silicon işlemcili daha büyük ekrana sahip bir iMac de yolda görünüyor. Gurman'a göre Intel işlemcili 27 inçlik modellerin yerini alacak daha büyük ve yeniden tasarlanmış iMac geliyor.

iPad mini 6'nın ve iPad Pro modellerinin tasarımı sızdırıldı! Hayal kırıklığı yaratabiliriPad mini 6'nın ve iPad Pro modellerinin tasarımı sızdırıldı! Hayal kırıklığı yaratabilir

Cihaz yüksek ihtimalle M1X veya M2X işlemci kullanacak. Ancak daha fazla ayrıntı yok.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzlerce kişi sokaklara döküldüYüzlerce kişi sokaklara döküldü
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
WhatsApp'ın alternatifi! Yeni adımWhatsApp'ın alternatifi! Yeni adım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Dehşeti yaşadı, kanlar içinde kaldı

Dehşeti yaşadı, kanlar içinde kaldı

Kilise duvarı üzerinde tepki çeken görüntüler!

Kilise duvarı üzerinde tepki çeken görüntüler!

Kardeşi gözaltına alınmıştı! İlk açıklama

Kardeşi gözaltına alınmıştı! İlk açıklama

Skandal olay sonrası harekete geçildi

Skandal olay sonrası harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.