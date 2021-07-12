Yeni iPad mini, tarihindeki en büyük tasarım değişikliği ile geliyor!

Apple, iPad mini'yi en son 2019'da güncelledi ve model daha hızlı bir A12 Bionic işlemciye kavuştu. Apple analisti Ming-Chi Kuo ise Apple'ın 2021'in ilk yarısında ekran boyutu 8,5 inç ile 9 inç arasında olan yeni bir iPad mini modelini piyasaya süreceğini söylemişti. 2021'in ilk yarısında maalesef ki iPad mini ile karşılaşmadık. Ancak yeniden tasarlanan iPad mini görünüşe göre geliyor.

YENİ iPAD MİNİ VE DAHA BÜYÜK iMAC YOLDA

Bu yılın başlarında yayımlanan bir rapor, Apple'ın ana ekran tuşu olmayan ve daha ince çerçevelere sahip yeniden tasarlanmış bir iPad mini modelini geliştirdiğini ortaya çıkarmıştı. Şimdi teknoloji yazarı Mark Gurman, yeniden tasarlanan iPad mini'nin bu sonbaharda piyasaya sürülebileceğini ve Apple'ın Apple Silicon işlemcili daha büyük bir iMac modeli üzerinde çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

YENİDEN TASARLANAN iPAD MİNİ NASIL OLACAK?

Gurman, iPad mini'nin dokuz yıllık tarihindeki en büyük tasarım değişikliğine uğrayacağını ve modelin yeni iPad Air'e benzeyeceğini söylüyor.

Apple Silicon işlemcili daha büyük ekrana sahip bir iMac de yolda görünüyor. Gurman'a göre Intel işlemcili 27 inçlik modellerin yerini alacak daha büyük ve yeniden tasarlanmış iMac geliyor.

Cihaz yüksek ihtimalle M1X veya M2X işlemci kullanacak. Ancak daha fazla ayrıntı yok.

