HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yeni iPad modelleri çok yakında geliyor

Yeni iPad modelleri çok yakında geliyor

02.04.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tablet piyasasının açık ara lideri konumunda yer alan Apple, bu ay yeni iPad modellerini tanıtabilir. Teknoloji sektörünü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Apple her yıl iPad modellerini yeniliyor. Genele baktığımızda Apple’ın yeni tablet modellerini yılın ilk çeyreğinde tanıttığını görüyoruz.

Yeni iPad modelleri çok yakında geliyor

Aslında genel beklenti Apple’ın mart ayında bir etkinlikle yeni tablet modellerini tanıtması yönündeydi. Fakat yaşanan pandemi sürecinden ötürü bu süreç nisan ayına sarkmış gibi görünüyor.

Apple’a yakın analistlerden biri olan Ming-Chi Kuo, Cupertino merkezli şirketin nisan ayı içerisinde yeni iPad modellerini tanıtacağını iddia etti.

MİNİ LED'Lİ iPAD GELİYOR MU?

Kısa süre önce ortaya çıkan dedikodularda Apple’ın yeni tablet modellerinde mini LED ekran kullanacağı iddia edilmişti. Hatta Kuo önümüzdeki süreçte mini LED ekranların yerini OLED ekranların alacağını söylemişti. Elbette şimdilik OLED ekranlar için erken görünüyor.

Apple 45 yılı geride bıraktı!Apple 45 yılı geride bıraktı!

Eğer söylentiler doğru çıkarsa Apple bu ay içerisinde yeni tablet modelleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu modellerin beklentileri ne derece karşılayabileceği ise şimdilik merak konusu. Elbette şunu da inkar edemeyiz. Söz konusu tablet olduğunda Apple bu piyasada gerçekten de rakipsiz bir isim. Rakiplerine nazaran tek dezavantajı ise fiyatlarının ortalamanın üzerinde olması.

Xiaomi Mi Mix Fold Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda ettiSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda etti
Facebook'ta köklü değişiklikler!Facebook'ta köklü değişiklikler!
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Twitter Fleets'e çıkartma ve GIF desteği geldi

Artık ekleyebilirsiniz

Facebook'a yeni bir ''Feed Filtresi'' menüsü geliyor

Facebook'ta köklü değişiklikler!

Samsung Tizen yerine WearOS kullanma kararı almış olabilir!

Samsung'tan dikkat çeken karar

Samsung Galaxy M21’e yeni bir güncelleme geldi

Samsung modeline güncelleme müjdesi!

5G altyapısıyla geleceğin teknolojileri şekillenecek

Türkiye'de çalışmaları yapılıyor! Peki neler getirecek?

NASA'dan Ingenuity kararı! Mars’taki ilk helikopter uçuşu ertelendi

Mars'ta bir ilke imza atacaktı! Flaş gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.