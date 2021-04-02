Yeni iPad modelleri çok yakında geliyor

Aslında genel beklenti Apple’ın mart ayında bir etkinlikle yeni tablet modellerini tanıtması yönündeydi. Fakat yaşanan pandemi sürecinden ötürü bu süreç nisan ayına sarkmış gibi görünüyor.

Apple’a yakın analistlerden biri olan Ming-Chi Kuo, Cupertino merkezli şirketin nisan ayı içerisinde yeni iPad modellerini tanıtacağını iddia etti.

MİNİ LED'Lİ iPAD GELİYOR MU?

Kısa süre önce ortaya çıkan dedikodularda Apple’ın yeni tablet modellerinde mini LED ekran kullanacağı iddia edilmişti. Hatta Kuo önümüzdeki süreçte mini LED ekranların yerini OLED ekranların alacağını söylemişti. Elbette şimdilik OLED ekranlar için erken görünüyor.

Eğer söylentiler doğru çıkarsa Apple bu ay içerisinde yeni tablet modelleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu modellerin beklentileri ne derece karşılayabileceği ise şimdilik merak konusu. Elbette şunu da inkar edemeyiz. Söz konusu tablet olduğunda Apple bu piyasada gerçekten de rakipsiz bir isim. Rakiplerine nazaran tek dezavantajı ise fiyatlarının ortalamanın üzerinde olması.

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