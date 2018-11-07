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Yeni iPad Pro AnTuTu’da rekor kırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.11.2018 08:45 | Son Güncelleme

Apple’ın PC’lere diz çöktüren yeni iPad Pro modeli Geekbench testinin ardından bugün bir rekor daha kırdı. Yeni iPad Pro, AnTuTu testinden aldığı puan ile rakiplerine bir kez daha göz dağı veriyor. İşte Yeni iPad Pro AnTuTu sonucu!

Yeni iPad Pro AnTuTu’da rekor kırdı!

Apple’ın geçtiğimiz günlerde tanıtmış olduğu iPad Pro modeli, firmaya göre piyasadaki çoğu PC’den daha güçlüydü. Hatta Apple bu tabletin grafik biriminin Xbox One S kadar güçlü olduğunu dile getirmişti. Cupertinolu devin bu söylemeleri gelen Geekbench sonuçları ile doğrulanmıştı.

Geekbench’te rakip firmalar tarafından kırılması imkansız bir sonuç elde eden iPad Pro, bugün bir rekora daha imza attı. iPad Pro bu sefer rekoru AnTuTu testinde kırdı. iPad Pro AnTuTu testinden 557.679 puan almayı başarıyor. Bu skor Apple A12X Bionic yonga setinin Apple A12’den neredeyse iki kat daha hızlı olduğunu gösteriyor.

Diğer yanda 4 GB RAM ve Apple A12 Bionic yonga setli iPhone Xs Max aynı testten 372.106 puan almayı başarmıştı. iPad Pro’nun en can alıcı noktası ise GPU yani grafik birimi oluyor. iPad Pro GPU bölümünden 315.108 puan alıyor. Bu da Apple’ın Xbox One S karşılaştırmasının ne kadar mantıklı olduğunu gözler önüne seriyor.

Piyasadaki PC’lerin çoğunu tabiri caizse tokatlayan iPad Pro, önümüzdeki yıllarda pazarın değişmesine neden olabilecek gibi görünüyor. Bakalım Apple, PC’leri tarihe gömebilecek mi?

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