Yeni iPad Pro böyle görünecek

Apple’ın uzun bir süredir yeni iPad Pro modeli üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Cupertino merkezli şirkete yakınlığıyla bilinen ünlü analist Ming Chi Kuo da yeni nesil iPad Pro modelinin 2018 bitmeden satışa sunulacağını belirtmişti.
Peki yeni nesil iPad Pro nasıl bir tasarım çizgisine sahip olacak? Bilindiği üzere Apple, geçtiğimiz yıl iPhone X ile yeni nesil iPhone tasarımını ortaya çıkarmıştı. Tablet tarafında ise klasik tasarım çizgisi devam ettirilmişti.
Nitekim bu sene 3 iPhone modelinin de yeni nesil tasarıma geçmesi, iPad tarafındaki beklentileri de arttırdı. Genel kanı Apple’ın iPad için de yeni nesil bir tasarıma geçeceği yönündeydi.
Ortaya çıkan son sızıntılara bakacak olursak, Cupertino merkezli şirket, yeni iPad Pro modeli ile bu beklentilere cevap verecek.
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir görsel, yeni nesil iPad Pro tasarımı hakkında önemli bilgiler veriyor. Apple’ın resmi iş ortaklarından biri olan UAG tarafından sızdırılan görselde, yeni iPad modelini bir kılıfın içerisinde görüyoruz.
Görsele bakıldığında, inceltilmiş çerçeveler ve üst tarafa konumlandırılmış olan FaceID sensorler ilk dikkat çeken detaylar oluyor. Zaten Apple’ın bu tarz bir tasarım tercih edeceği daha önceden de konuşuluyordu.
Hali hazırda yeni iPad Pro modeli 12.9 inçlik bir ekrana sahip olduğu için çentik olayına girilmemiş. Zaten tablette çentik kullanılması pek de mantıklı bir hareket olmayabilirdi.
Dip not olarak hatırlatalım. iPad Pro 2018 modelinin Kasım ayının sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor.
Lenovo katlanabilir ekranlı tablet üzerinde çalışıyor
Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı
Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Tutuklanan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut'un ifadesi ortaya çıktı
ABD'de Suudi Arabistan'a silah ambargosu teklifi
TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti
Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!