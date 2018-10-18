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Yeni iPad Pro böyle görünecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.10.2018 08:40 | Son Güncelleme

Apple’ın önümüzdeki günlerde tanıtması beklenilen yeni iPad Pro modeli, kılıf içerisinde ortaya çıktı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Yeni iPad Pro böyle görünecek

Apple’ın uzun bir süredir yeni iPad Pro modeli üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Cupertino merkezli şirkete yakınlığıyla bilinen ünlü analist Ming Chi Kuo da yeni nesil iPad Pro modelinin 2018 bitmeden satışa sunulacağını belirtmişti.

Peki yeni nesil iPad Pro nasıl bir tasarım çizgisine sahip olacak? Bilindiği üzere Apple, geçtiğimiz yıl iPhone X ile yeni nesil iPhone tasarımını ortaya çıkarmıştı. Tablet tarafında ise klasik tasarım çizgisi devam ettirilmişti.

Nitekim bu sene 3 iPhone modelinin de yeni nesil tasarıma geçmesi, iPad tarafındaki beklentileri de arttırdı. Genel kanı Apple’ın iPad için de yeni nesil bir tasarıma geçeceği yönündeydi.

Ortaya çıkan son sızıntılara bakacak olursak, Cupertino merkezli şirket, yeni iPad Pro modeli ile bu beklentilere cevap verecek.
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir görsel, yeni nesil iPad Pro tasarımı hakkında önemli bilgiler veriyor. Apple’ın resmi iş ortaklarından biri olan UAG tarafından sızdırılan görselde, yeni iPad modelini bir kılıfın içerisinde görüyoruz.

Görsele bakıldığında, inceltilmiş çerçeveler ve üst tarafa konumlandırılmış olan FaceID sensorler ilk dikkat çeken detaylar oluyor. Zaten Apple’ın bu tarz bir tasarım tercih edeceği daha önceden de konuşuluyordu.

Hali hazırda yeni iPad Pro modeli 12.9 inçlik bir ekrana sahip olduğu için çentik olayına girilmemiş. Zaten tablette çentik kullanılması pek de mantıklı bir hareket olmayabilirdi.

Dip not olarak hatırlatalım. iPad Pro 2018 modelinin Kasım ayının sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor.

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Apple akıllı telefon

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