Yeni iPad Pro için tanıtım videoları hazır

Yaklaşık 1 ay önce tanıtımı yapılan Yeni iPad Pro için keyifli bir tanıtım videosu hazırlandı. Videoda rengarenk kanatlara sahip sinek kuşu tableti yakından inceliyor. Videoda sinek kuşu genel itibariyle iPad’in hareket eden kılıfına ve Magic Keyboard’a vurgu yapıyor. Sinek kuşunun hareketlerine göre bu kılıf ileri geri doğru hareket ediyor. Daha sonra tıpkı bir laptop pc gibi kapatılıyor.

İPAD PRO'NUN MAGİC KEYBOARD TANTIM VİDEOSUNDA SİNEK KUŞU DETAYI

Sinek kuşunun Magic Keyboard’ı yakından inceleyip kendinden geçtiği videoda son olarak tabletin üzerine konulan bir mıknatıs sayesinde kalemin rahatça yukarıya yerleştirildiği gözüküyor. Apple çok güzel bir tanıtım videosu hazırlamış ancak Yeni iPad Pro için gerçekler o kadar da etkileyici değil. Türkiye’de 2.299 TL ve 2.699 TL‘ye çok yakında satılacak olan Magic Keyboard bazı insanlar tarafından kullanılmaya başlandı bile. Ancak klavyenin çok sinir bozucu bir ses çıkardığı yönünde şikayetler mevcut.

Apple tarafından yayınlanan resmi tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz

