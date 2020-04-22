HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yeni iPad Pro için tanıtım videoları hazır

Yeni iPad Pro için tanıtım videoları hazır

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.04.2020 11:08 | Son Güncelleme

Apple yayınladığı yeni videolarda, tabletin çeşitli özellikleri, sinek kuşu aracılığıyla tanıtılıyor.

Yeni iPad Pro için tanıtım videoları hazır

Yaklaşık 1 ay önce tanıtımı yapılan Yeni iPad Pro için keyifli bir tanıtım videosu hazırlandı. Videoda rengarenk kanatlara sahip sinek kuşu tableti yakından inceliyor. Videoda sinek kuşu genel itibariyle iPad’in hareket eden kılıfına ve Magic Keyboard’a vurgu yapıyor. Sinek kuşunun hareketlerine göre bu kılıf ileri geri doğru hareket ediyor. Daha sonra tıpkı bir laptop pc gibi kapatılıyor.

İPAD PRO'NUN MAGİC KEYBOARD TANTIM VİDEOSUNDA SİNEK KUŞU DETAYI

Sinek kuşunun Magic Keyboard’ı yakından inceleyip kendinden geçtiği videoda son olarak tabletin üzerine konulan bir mıknatıs sayesinde kalemin rahatça yukarıya yerleştirildiği gözüküyor. Apple çok güzel bir tanıtım videosu hazırlamış ancak Yeni iPad Pro için gerçekler o kadar da etkileyici değil. Türkiye’de 2.299 TL ve 2.699 TL‘ye çok yakında satılacak olan Magic Keyboard bazı insanlar tarafından kullanılmaya başlandı bile. Ancak klavyenin çok sinir bozucu bir ses çıkardığı yönünde şikayetler mevcut.

Apple tarafından yayınlanan resmi tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Galaxy Tab S7 önemli bilgilerle ortaya çıktı!Galaxy Tab S7 önemli bilgilerle ortaya çıktı!
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPad Pro Magic Keyboard sinek kuşu iPad iPad Pro 2020 yeni ipad pro

En Çok Okunan Haberler

84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı

84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken mi yakalandı?

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken mi yakalandı?

Benzin ve motorinde büyük indirim

Benzin ve motorinde büyük indirim

Ünlü oyuncu EDHO'ya veda ediyor!

Ünlü oyuncu EDHO'ya veda ediyor!

"Esprili" paylaşım, tepkilerin ardından kaldırıldı

"Esprili" paylaşım, tepkilerin ardından kaldırıldı

Alman gazeteciden itiraf: Türkiye ile ilgili haberler...

Alman gazeteciden itiraf: Türkiye ile ilgili haberler...

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Huawei P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

Huawei P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Porsche 911 GT3 Touring kameralardan kaçamadı!

Porsche'nin yeni otomobili kameralardan kaçamadı!

Mücadele resmen Android'e taşındı: Fortnite Google Play Store'da yayınlandı!

Masaüstünün gözdesiydi! Resmen yayınlandı

Huawei P40 Lite incelemesi

Huawei P40 Lite incelemesi

Galaxy Tab S7’nin ekran boyutu sızdırıldı

Galaxy Tab S7 önemli bilgilerle ortaya çıktı!

Orta segmentin uygun fiyatlısı: OPPO A52

Orta segmentin uygun fiyatlısı: OPPO A52

Death Stranding için üretilen özel bir ceket 1900 dolardan alıcı buldu

Oyun için ceket ürettiler, binlerce dolara sattılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.