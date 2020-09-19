Yeni iPad rakiplerine göz dağı verdi

Apple’ın Time Flies etkinliğinde tanıtılan ve Türkiye’de 3.000 TL bandında satışa sunulan 8. nesil iPad, bugün Geekbench performans testinde ortaya çıktı. Apple A12 yonga seti ve 3 GB RAM’den gücünü alan tablet, sergilediği performans ile en hızlı Android tabletten bile daha hızlı.

Apple’ın yeni uygun fiyatlı canavarı Geekbench’in tek çekirdek bölümünden 4793 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 9731 puan almayı başarıyor. Çoklu çekirdek tarafında oldukça tatmin edici bir performans sergileyen tablette 10.2 inç büyüklüğünde 2160 x 1620 çözünürlüğünde Retina LCD ekran yer alıyor.

8 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframlı arka kamera ve 1.2 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframlı ön kamera ile gelen tabletimizin 32 GB ve 128 GB dahili depolama birimli seçenekleri bulunuyor.

Güvenliği 2. nesil Touch ID ile sağlayan Apple, 10 saate varan kullanım süresi sunuyor. iPadOS 14 ile bilgisayar gibi deneyim sunan iPad, çok canlar yakacak gibi görünüyor.

PlayStation 5 PS3, PS2 ve PS1 oyunlarını destekleyecek mi?

