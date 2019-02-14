Yeni İpek Yolu sağlık turizmine doping olacak

İSTANBUL,(DHA) - 65 ülkeyi kapsayarak yaklaşık 21 trilyon dolarlık ekonomik potansiyele sahip olduğu tahmin edilen Yeni İpek Yolu'nun canlandırılmasıyla bölgenin sağlık merkezi konumunda olan Türkiye'nin önemli bir rol üstleneceğini belirten Dr. Öğr. Üy. Salim İbiş, "Pazara yönelik tanıtım faaliyetleri, kongreler, anlaşmalar yapılmalı, ilişkiler geliştirilmeli ve bu pazarlardan pay almanın yolları aranmalıdır" dedi.

Yaklaşık 2000 yıllık bir mazisi olan tarihi ile Doğu ile Batı arasında tarih boyunca önemli bir köprü olan İpek Yolu yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Bu anlamda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından gündeme getirildiği günden bu yana “Yeni İpek Yolu” projesi için pek çok adım atıldı.

65 ülkeyi kapsayarak yaklaşık 21 trilyon dolarlık ekonomik potansiyele sahip olduğu tahmin edilen Yeni İpek Yolu’nun canlandırılmasının bölgede gelişmekte olan ülkeler için faydalarından bahseden İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üy. Salim İbiş, “Yeni İpek Yolu (YİP) yeni pazarlar, gelişmiş ulaşım hatları ile aktif ve etkili ticaret, istihdam ve enerji ihtiyacının karşılanması anlamına gelmektedir. Daha uzun vadede bakıldığında ise bölge refahının artması ile demokratik normların bölgede yerleşmesi söz konusu olmaktadır" diye konuştu.