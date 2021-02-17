Yeni iPhone farklı bir ekran tipi ile gelecek

Haberin kaynağına göre, pil tasarrufu sağlayan 120Hz LTPO (düşük sıcaklıklı polikristalin oksit) ekran, kilit ekranınızı taklit edecek. Bazı Android telefonlarda görüldüğü gibi, ekran herhangi bir giriş yapmadan bilgi sunabilecek. Ekranda yalnızca pil ve saat sürekli olarak görünecek. Ancak bir “çubuk ve simgeler” bildiriminden ekranı açmadan bilgi edinebileceksiniz. Yeni bildirimler, ancak anlık olarak açılabilecek. Weinbach ayrıca, yeni iPhone için gelişmiş ultra geniş kameraları (daha iyi düşük ışık performansına sahip), otomatik astrofotografi modunu ve Galaxy S21 benzeri portre video modunu da duyurdu. Ayrıca daha güçlü MagSafe mıknatısları da yeni iPhone ile gelebilir.

YENİ İPHONE'UN TASARIMI NASIL OLACAK?

Weinbach, tasarımın bu yıl çok fazla değişmeyebileceğini iddia etti. Daha önceki birçok haber, iPhone’un Face ID ve ön kamera için daha küçük bir çentik ile geleceğini ve olası bir ekran içi parmak izi okuyucuyu kullandığını bildirmişti. Weinbach yeni seri hakkında doğru özellikler belirtmiş olabilir. Ancak Apple, üretim başlamadan önce özellikleri kolayca iptal edebilir veya değiştirebilir. Her zaman açık bir ekran, teknolojideki ilerlemeler göz önüne alındığında mantıklı olacaktır. Bu ekran tipi Galaxy Note 20 Ultra gibi cihazlarda bir süredir mevcut. Önümüzdeki aylarda yeni iPhone serisi için neler göreceğimiz kesinleşecek.

