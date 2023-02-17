Yeni iPhone güncellemesi iOS 16.4'de "Türkiye" detayı! Tarihi merak konusu oldu

Apple iOS 16.4'ün geliştiriciler için olan sürümünü kullanıma sundu. Yeni yazılımın en dikkat çeken detayı ise "Türkiye için 5G" konusu oldu. Çünkü aktarılan bilgiler, iOS 16.4'ün kullanıma sunulmasıyla birlikte Türkiye'deki iPhone'lara 5G desteğinin geleceğini gösteriyor.

iPHONE'LARA TÜRKİYE İÇİN 5G DESTEĞİ GELİYOR

MacRumors'un iOS 16.4'teki yeni her şeyi anlattığı haberine göre, iOS 16.4 ile birlikte Türkiye'de 5G desteği etkinleştirildi.

Buna göre, Apple, iOS 16.4 ile Türkiye için iPhone'larda 5G bağlantı desteğini aktifleştirecek.

5G, Türkiye'de henüz yaygınlaşmış olmasa da İstanbul Havalimanı gibi 5G bağlantısının olduğu yerlerde kullanılabiliyor. Önümüzdeki dönemde 5G'nin tüm Türkiye'ye yayılması bekleniyor.

5G'li iPhone modelleri ise şöyle sıralanıyor:

5G'Lİ iPHONE MODELLERİ

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone SE (3. nesil)

Öte yandan, iOS 16.4 güncellemesi, yeni emoji karakterlerinden web push bildirimlerine kadar bir dizi yeni özellik de getiriyor.

iOS 16.4 NE ZAMAN YAYINLANACAK? iOS 16.4'ÜN ÇIKIŞ TARİHİ

Apple'a göre iOS 16.4, iPadOS 16.4 ve macOS Ventura 13.3 ilkbaharda piyasaya sürülecek. Ancak merak konusu olan tarih tam olarak bilinmiyor.

