HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yeni iPhone güncellemesi iOS 16.4'de "Türkiye" detayı! Tarihi merak konusu oldu

Yeni iPhone güncellemesi iOS 16.4'de "Türkiye" detayı! Tarihi merak konusu oldu

17.02.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone güncellemeleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Teknoloji devi son olarak iOS 16.4'ün geliştiriciler için olan sürümünü yayınladı. Yeni yazılımın en önemli detayı ise Türkiye için 5G desteği olacak. Çünkü aktarılan bilgilere göre, iOS 16.4 ile Türkiye için 5G desteği geliyor. Böylece Türkiye'de 5G desteği iOS 16.4 ile etkinleştirilmiş olacak. Bu detayın ortaya çıkmasının hemen ardından ise iOS 16.4'ün yayınlanacağı tarih merak konusu oldu.

Yeni iPhone güncellemesi iOS 16.4'de "Türkiye" detayı! Tarihi merak konusu oldu

Apple iOS 16.4'ün geliştiriciler için olan sürümünü kullanıma sundu. Yeni yazılımın en dikkat çeken detayı ise "Türkiye için 5G" konusu oldu. Çünkü aktarılan bilgiler, iOS 16.4'ün kullanıma sunulmasıyla birlikte Türkiye'deki iPhone'lara 5G desteğinin geleceğini gösteriyor.

iPHONE'LARA TÜRKİYE İÇİN 5G DESTEĞİ GELİYOR

MacRumors'un iOS 16.4'teki yeni her şeyi anlattığı haberine göre, iOS 16.4 ile birlikte Türkiye'de 5G desteği etkinleştirildi.

5g

Buna göre, Apple, iOS 16.4 ile Türkiye için iPhone'larda 5G bağlantı desteğini aktifleştirecek.

5G for Turkey

iPhone 15 Pro iddiası gündem oldu! iPhone 15 Pro iddiası gündem oldu!

5G, Türkiye'de henüz yaygınlaşmış olmasa da İstanbul Havalimanı gibi 5G bağlantısının olduğu yerlerde kullanılabiliyor. Önümüzdeki dönemde 5G'nin tüm Türkiye'ye yayılması bekleniyor.

5G'li iPhone modelleri ise şöyle sıralanıyor:

5G'Lİ iPHONE MODELLERİ

  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone SE (3. nesil)

Öte yandan, iOS 16.4 güncellemesi, yeni emoji karakterlerinden web push bildirimlerine kadar bir dizi yeni özellik de getiriyor.

iOS 16.4 NE ZAMAN YAYINLANACAK? iOS 16.4'ÜN ÇIKIŞ TARİHİ

Apple'a göre iOS 16.4, iPadOS 16.4 ve macOS Ventura 13.3 ilkbaharda piyasaya sürülecek. Ancak merak konusu olan tarih tam olarak bilinmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YouTube'da deprem! E-postayla duyurduYouTube'da deprem! E-postayla duyurdu
Adıyaman'la ilgili karar açıklandı: TaşınıyorAdıyaman'la ilgili karar açıklandı: Taşınıyor
Yardımları saklayıp ekiplere saldırdılar! ‘Seni gömerim buraya’Yardımları saklayıp ekiplere saldırdılar! ‘Seni gömerim buraya’
Anahtar Kelimeler:
Türkiye iPhone 5G

En Çok Okunan Haberler

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Bingöl'de korkutan deprem!

Bingöl'de korkutan deprem!

Bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...

Bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.