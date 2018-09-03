HABER

Yeni iPhone'lar daha tanıtılmadan Apple'ı uçurdu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2018 18:24 | Son Güncelleme

2018 model iPhone'ların ismi bile Apple'a yetti. iPhone X Plus ve iPhone XS modellerinin tanıtılacağı 12 Eylül Apple Lansmanı öncesi Apple'ın hisseleri rekor kırdı.

Yeni iPhone'lar daha tanıtılmadan Apple'ı uçurdu!

iPhone X Plus iPhone XS modelleri daha çıkmadan Apple'ın yüzünü güldürdü. Ticari anlamda büyük bir başarı yakalayan Apple, geçtiğimiz ayın başında 1 trilyon dolar değerine ulaşmıştı. Şirket Eylül ayında bu başarıyı daha da katladı; Hem de daha hiçbir şey tanıtmadan!

APPLE BORSACILARI YANILTTI

Apple hisseleri hakkında tahmin yapan bazı analistler, şirketin hisselerinde düşüş beklentisi içerisindeydi. Ancak ortaya çıkan rakamlar analistleri bir hayli yanılttı. Borsada işlem gören Apple hisseleri Ağustos ayının bitimiyle birlikte %10 değer kazandı ve 228.87 dolar oldu. Tüm bu olumlu gelişmelerin ardından şirketin değeri ise 1.1 trilyon dolara yaklaştı. Kuşkusuz tahminleri bile alt üst eden bu bu yükselişin arkasında iPhone X Plus ve iPhone XS modelleri var.

Picture1

İPHONE ADINI DUYAN YATIRIMCI YÜZÜNÜ APPLE'A DÖNDÜ

2018 iPhone modellerindeki beklentiler bildiğiniz üzere oldukça büyük. Hal böyle olunca birçok yatırımcı da yeni iPhone modellerinin tanıtılacağı 12 Eylül tarihinden itibaren Apple hisselerinin tekrar şahlanacağını düşünerek bir sürü hisse satın aldı. Büyük kâr elde etmek için Apple'ın hisselerine göz diken yatırımcılar sayesinde Apple'ın değeri düşüş yaşamak yerine yükseliş yaşadı. Umarız iPhone X Plus ve iPhone XS modelleri Apple yatırımcılarının beklediği gibi çıkar. Eğer yeni iPhone'lar beklenileni veremez ise fırtınanın rüzgarları Apple hisselerini dibe indirebilir.

PARTNEROryantal Didem’in şaşırtan değişim!Oryantal Didem’in şaşırtan değişim!
Dikkat! Telefon görüşmelerini izinsiz kaydeden casus yazılım! Dikkat! Telefon görüşmelerini izinsiz kaydeden casus yazılım!
A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iPhone X Plus iPhone Xs

En Çok Okunan Haberler

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dikkat! Telefon görüşmelerini izinsiz kaydeden casus yazılım!

Dikkat! Telefon görüşmelerini izinsiz kaydeden casus yazılım!

A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!

A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!

Windows 10'a October 2018 Update geliyor

Windows 10'a October 2018 Update geliyor

Twitter'ın yeni özelliği çok konuşulacak!

Twitter'ın yeni özelliği çok konuşulacak!

Anthem'in oynanabilir demosu geliyor!

Anthem'in oynanabilir demosu geliyor!

Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz

Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.