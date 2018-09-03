Yeni iPhone'lar daha tanıtılmadan Apple'ı uçurdu!

iPhone X Plus iPhone XS modelleri daha çıkmadan Apple'ın yüzünü güldürdü. Ticari anlamda büyük bir başarı yakalayan Apple, geçtiğimiz ayın başında 1 trilyon dolar değerine ulaşmıştı. Şirket Eylül ayında bu başarıyı daha da katladı; Hem de daha hiçbir şey tanıtmadan!

APPLE BORSACILARI YANILTTI

Apple hisseleri hakkında tahmin yapan bazı analistler, şirketin hisselerinde düşüş beklentisi içerisindeydi. Ancak ortaya çıkan rakamlar analistleri bir hayli yanılttı. Borsada işlem gören Apple hisseleri Ağustos ayının bitimiyle birlikte %10 değer kazandı ve 228.87 dolar oldu. Tüm bu olumlu gelişmelerin ardından şirketin değeri ise 1.1 trilyon dolara yaklaştı. Kuşkusuz tahminleri bile alt üst eden bu bu yükselişin arkasında iPhone X Plus ve iPhone XS modelleri var.

İPHONE ADINI DUYAN YATIRIMCI YÜZÜNÜ APPLE'A DÖNDÜ

2018 iPhone modellerindeki beklentiler bildiğiniz üzere oldukça büyük. Hal böyle olunca birçok yatırımcı da yeni iPhone modellerinin tanıtılacağı 12 Eylül tarihinden itibaren Apple hisselerinin tekrar şahlanacağını düşünerek bir sürü hisse satın aldı. Büyük kâr elde etmek için Apple'ın hisselerine göz diken yatırımcılar sayesinde Apple'ın değeri düşüş yaşamak yerine yükseliş yaşadı. Umarız iPhone X Plus ve iPhone XS modelleri Apple yatırımcılarının beklediği gibi çıkar. Eğer yeni iPhone'lar beklenileni veremez ise fırtınanın rüzgarları Apple hisselerini dibe indirebilir.

