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Yeni iPhone'lar hakkında dikkat çeken bilgiler geldi! Olmayacak

22.06.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın iPhone 13 (iPhone 12s de olabilir) modelleri hakkında yeni raporlar gelmeye devam ediyor. Daha önce iPhone 12 mini'nin üretiminin durdurulduğunu söyleyen şirket, bu kez yeni iPhone modelleri için beklentilerini açıkladı. Buna göre, yeni modellerinin hiçbirinde 1 TB depolama seçeneği olmayacak.

Yeni iPhone'lar hakkında dikkat çeken bilgiler geldi! Olmayacak

Apple'ın iPhone 13 modelleri (iPhone 12s olarak da adlandırılabilir) merakla bekleniyor. Yeni model iPhone'larla tanışmamıza ise muhtemelen oldukça az bir süre kaldı. Eğer herhangi bir sorun yaşanmazsa yeni iPhone'ların yaklaşık iki buçuk ay sonra, eylül ayında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması öngörülüyor.

iPhone 12s

Yeni iPhone modelleri için beklentiler ise oldukça farklı. Bu beklentilerden biri, iPhone kullanıcılarının bir süredir istediği 1 TB depolama seçeneği. Fakat Tayvanlı bir araştırma şirketinin son raporuna yansıyan beklentiler, kullanıcıların 1 TB'lık iPhone hayallerini suya düşürecek nitelikte.

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İŞTE YENİ IPHONE'LARDAN BEKLENTİLER

iPhone 12 mini'nin üretiminin durdurulduğunu iddia eden Tayvanlı araştırma şirketi TrendForce, iPhone 12s olarak adlandırdığı ancak aynı zamanda iPhone 13 adıyla da anılan yeni iPhone modelleriyle ilgili beklentilerini açıkladı. Şirketin öne çıkan beklentileri ise şöyle sıralandı:

  • Yeni iPhone'lar, iPhone 12 modelleri ile aynı depolama seçeneklerine sahip olacak. iPhone 12 ve iPhone 12 mini 64 GB, 128 GB ve 256 GB, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri ile gelmişti.
  • Apple, bu yıl geçen yıl olduğu gibi bir mini model, bir standart model ve iki Pro model tanıtacak. Yeni iPhone'lar daha küçük bir çentiğe sahip olacak, ancak iPhone 12 modellerine benzer bir dış tasarım ile gelecekler.
  • Cihazlar, yeni nesil A15 yongası tarafından desteklenecek.
  • Yeni iPhone'ların tamamı OLED ekranlarla donatılacak. Pro ve Pro Max modelleri ise daha akıcı içerik görüntülemeyi sağlayan 120 Hz yenileme hızına sahip olacak.
  • Dört iPhone modelinin arka kamera sistemi, şu anda iPhone 12 Pro Max'te yer alan sensör kaydırmalı görüntü sabitleme özelliği kazanacak. LiDAR tarayıcı ise yine Pro modellere has bir donanım olarak kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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