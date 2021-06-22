Yeni iPhone'lar hakkında dikkat çeken bilgiler geldi! Olmayacak

Apple'ın iPhone 13 modelleri (iPhone 12s olarak da adlandırılabilir) merakla bekleniyor. Yeni model iPhone'larla tanışmamıza ise muhtemelen oldukça az bir süre kaldı. Eğer herhangi bir sorun yaşanmazsa yeni iPhone'ların yaklaşık iki buçuk ay sonra, eylül ayında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması öngörülüyor.

Yeni iPhone modelleri için beklentiler ise oldukça farklı. Bu beklentilerden biri, iPhone kullanıcılarının bir süredir istediği 1 TB depolama seçeneği. Fakat Tayvanlı bir araştırma şirketinin son raporuna yansıyan beklentiler, kullanıcıların 1 TB'lık iPhone hayallerini suya düşürecek nitelikte.

İŞTE YENİ IPHONE'LARDAN BEKLENTİLER

iPhone 12 mini'nin üretiminin durdurulduğunu iddia eden Tayvanlı araştırma şirketi TrendForce, iPhone 12s olarak adlandırdığı ancak aynı zamanda iPhone 13 adıyla da anılan yeni iPhone modelleriyle ilgili beklentilerini açıkladı. Şirketin öne çıkan beklentileri ise şöyle sıralandı: