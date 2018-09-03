Yeni iPhone'ların lansman tarihi belli oldu

İşte yeni iPhone modelleri ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

Apple yeni iPhone modellerini tanıtıyor

1 / 20 ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracağı lansmanın tarihini açıkladı. Apple tarafından paylaşılan davetiyeye göre, lansman 12 Eylül'de gerçekleşecek.

2 / 20 APPLE YANLIŞLIKLA YENİ İPHONE X'İ YAYINLADI Apple‘ın iPhone X Plus da dahil olmak üzere bu yıl üç yeni iphone modeli tanıtması bekleniyor. iPhone X Plus simgesi İOS 12‘nin son beta sürümünde Guilherme Rambo tarafından keşfedildi. Söz konusu keşife bakılırsa cihaz şirketin TrueDepth kamera teknolojisini içermesi gereken uzun ve dar bir ekran sergiliyor.

3 / 20 Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansman tarihi yaklaştıkça, yeni iPhone modelleriyle ilgili sızıntı ve iddialar da giderek artıyor. İşte merakla beklenen yeni iPhone'lar ile ilgili gündeme gelen o iddialar... Teknoloji meraklıları bir süredir Apple'In yeni akıllı telefon modelleri iPhone 9 ve iPhone X Plus'ı bekliyor. Bu telefonları piyasada görmek için biraz beklemeleri gerekse de ilk görüntüsü internete sızdı

4 / 20 ÇERÇEVE YARI YARIYA İNCELİYOR 9to5Mac'te yer alan iddiaya göre, Apple yeni modellerde 'Full Active LCD'ye yer verecek. Bu da cihazların çerçevesinin yarıyarıya küçülerek 0.5 milimetreye ineceği anlamına geliyor.

5 / 20 2018'in en iyi iPhone uygulamaları Bu listeyi belirlerken, App Store’daki indirilme sayıları ve kullanıcı yorumlarını göz önünde bulundurduk. Yani indirilme sayısı az, kullanıcı yorumları olumlu ya da indirilme sayısı çok olup da kullanıcı yorumlarının olumsuz olduğu uygulamaları listemiz dahil etmedik. (Ecevit Bıktım)

6 / 20 En iyi sesli asistan uygulaması Google Assistant

7 / 20 En iyi not uygulaması Google Keep

8 / 20 En iyi not uygulaması Journey

9 / 20 En iyi kamera uygulaması Halide

10 / 20 devamı En iyi kamera uygulaması Filmic-pro

11 / 20 En iyi fotoğraf düzenleme uygulaması Google Photos

12 / 20 En iyi fotoğraf düzenleme uygulaması Snapseed

13 / 20 En iyi yolculuk uygulaması Hopper

14 / 20 En iyi yolculuk uygulaması Skyscanner

15 / 20 En iyi spor uygulaması ESPN

16 / 20 En iyi spor uygulaması theScore

17 / 20 En iyi eğitim uygulaması Dualingo

18 / 20 En iyi eğitim uygulaması Khan Academy

19 / 20 En iyi finans uygulaması Mint Personal Finance