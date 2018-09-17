Yeni iPhone'ların Türkiye fiyatları belli oldu mu?

İşte yeni çıkan iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr modelleri hakkında bilmeniz gereken her şey...

iPhone Xs'in Türkiye fiyatı ne kadar?

1 / 17 YENİ iPHONE'LAR TANITILDI ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen lansmanı ile gün yüzüne çıkan yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatlarının en olacağı bir süredir merak ile bekleniyordu.

2 / 17 ABD merkezli teknoloji devi henüz ütünlerin Türkiye fiyatlarına dair bir açıklamada bulunmazken spot ürünlerin fiyatlarına baktığımızda yeni iPhone ürünlerinin yüksek fiyatı oldukça dikkat çekici. İşte yeni iPhone modellerinin spot fiyatları...

3 / 17 iPHONE XR'IN FİYATI NE KADAR? iPhone Xr'nin 64 GB’lık versiyonu 9.499 TL fiyata sahip.

4 / 17 iPHONE XS'İN FİYATI NE KADAR? Ön siparişe sunulan iPhone XS Max, 11.999 TL‘den başlayan fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor.

5 / 17 iPHONE XS MAX'İN FİYATI NE KADAR? iPhone XS Max‘in 256 GB’lık versiyonu 13.999 TL fiyat etiketine sahip.

6 / 17 iPhone Xs Max'ın fiyatı 15 bin 999 TL'ye kadar çıkıyor. Elbette bu Apple'ın belirlediği Türkiye fiyatları değil ve Apple'ın fiyatlarıyla değişiklik gösterebilir Bu ürünlerin spot olduğunu da altını çizmekte fayda var. Yani bu ürünler pasaport kaydını ve BTK vergisini ürünü alan kullanıcılar

7 / 17 3 iPHONE MODELİ İÇİN YOLUN SONU Dün gereçekleşen lansman sonrası Apple, 3 iPhone modelinin satışını durdurdu. Yeni iPhone'ların tanıtılması ile birlikte iPhone serisinin10'uncu yılına özel çıkarılan iPhone X, iPhone 6S ve iPhone SE'yi satıştan çıkarıldı. Ancak bu Apple'ın bu ürünlere desteği çektiği anlanıma gelmiyor.

8 / 17 İÇİNDEN ARTIK KULAKLIK DÖNÜŞTÜRÜCÜ ÇIKMAYACAK iPhone X'ten farklı olarak dün akşam tanıtılan iPhone XS ve iPhone XS Max'lerin içinden artık kulaklık dönüştürücü çıkmayacak. Yani gerektiğinde parasını verip ayrıca satın almanız gerekecek! Apple'ın iPhone XS serisi yeni telefonlarını tanıtmasıyla kullanıcıların canını sıkacak bir gelişme de oldu. iPhone X'lerin içinden halihazırda ücretsiz olarak çıkan ve standart kulaklıkların yeni nesil lightning girişte de kullanılabilmesini sağlayan kulaklık dönüştürücü artık yeni iPhone'ların kutusundan çıkmayacak. Yani 79 TL ödeyerek ayrıca bu ara kabloyu satın almanız gerekecek.

9 / 17 iPhone modelleri batarya karşılaştırması iPhone modelleri kullanıcılara nasıl bir kullanım ömrü sunuyorlar? Bu yazımızda son 2 yılda çıkmış olan iPhone modellerini mercek altına alacağız. Bu modellerin konuşma, internet, video ve müzik uygulamaları sırasına nasıl bir pil performansına sahip olduğunu gözler önüne sereceğiz.

10 / 17 iPhone 7 Konuşma Süresi: 14 saat İnternet Kullanım Süresi: 12 saat Video Oynatma Süresi: 13 saat Müzik Çalma Süresi: 40 saat

11 / 17 iPhone 7 Plus Konuşma Süresi: 21 saat İnternet Kullanım Süresi: 13 saat Video Oynatma Süresi: 14 saat Müzik Çalma Süresi: 60 saat

12 / 17 iPhone 8 Konuşma Süresi: 14 saat İnternet Kullanım Süresi: 12 saat Video Oynatma Süresi: 13 saat Müzik Çalma Süresi: 40 saat

13 / 17 iPhone 8 Plus Konuşma Süresi: 21 saat İnternet Kullanım Süresi: 13 saat Video Oynatma Süresi: 14 saat Müzik Çalma Süresi: 60 saat

14 / 17 iPhone X Konuşma Süresi: 21 saat İnternet Kullanım Süresi: 12 saat Video Oynatma Süresi: 13 saat Müzik Çalma Süresi: 60 saat

15 / 17 iPhone Xr Konuşma Süresi: 25 saat İnternet Kullanım Süresi: 15 saat Video Oynatma Süresi: 16 saat Müzik Çalma Süresi: 65 saat

16 / 17 iPhone Xs Konuşma Süresi: 20 saat İnternet Kullanım Süresi: 12 saat Video Oynatma Süresi: 14 saat Müzik Çalma Süresi: 60 saat