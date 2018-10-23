Yeni iPhone modelleri cazibesini yitirmiş durumda

Apple akıllı telefonlar söz konusu olduğunda, genel olarak taklit edilen konumda bulunurdu. Fakat son yıllarda Cupertino merkezli şirket inovasyon ruhunu kaybetmiş durumda. iPhone 2G’den iPhone 5s’in tanıtılmasına kadar geçe süre içerisinde, Apple’ın akıllı telefon pazarına yön verdiğini söyleyebiliriz.

İlk iPhone modelleri zaten pek çok üretici için ilham kaynağı olmuştu. Sonrasında 5s ile gelen parmak izi okuyucusu, akıllı telefon sektöründe tam bir trend halini aldı. iPhone 5s sonrasında iPhone X’e kadar geçen sürede, Apple kullanıcıları heyecanlandıracak bir inovasyon hamlesinde bulunmadı.

Genel olarak değişen tek şey telefonların teknik özellikleri olmaya başlamıştı. Zaten iPhone 6 ile iPhone 8 arasında geçen döneme bakarsanız, tasarımsal anlamda değişen tek şeyin hiç birşey olmadığını görebilirsiniz.

Citi Research tarafından yapılan araştırma da bu durumu net bir şekilde gözler önüne seriyor. iPhone modellerinin tanıtılacağı etkinliklerin öncesine ve sonrasına odaklanan şirket, Google’da o yılın iPhone modellerinin ne kadar aratıldığını araştırmış. Bu tabloya göre, iPhone 5 sonrasında istikrarlı bir düşüş söz konusu. Ta ki iPhone X’in tanıtımına kadar.

Aynı şekilde iPhone X sonrası yani bu sene tanıtılan XS ve XS Max modellerinde de büyük bir düşüş mevcut. Görünen o ki Apple artık kullanıcılarını eskisi kadar heyecanlandıramıyor.

ESET ilk UEFI rootkit siber saldırısını keşfetti

