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Yeni iPhone modellerinde 3D Touch olmayacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2018 09:31 | Son Güncelleme

Yeni iPhone modellerinde 3D Touch teknolojisinin yer almayacağı ortaya çıktı. Büyük kullanım kolaylığı sağlayan 3D Touch’ın neden kaldırılacağı da açıklamalarda yer alıyor.

Yeni iPhone modellerinde 3D Touch olmayacak!

Apple, iPhone 6s modeli ile hayatımıza 3D Touch teknolojisini kazandırmıştı. Bastırma şiddetine duyarlı olarak çalışan 3D Touch teknolojisi, büyük kullanım kolaylığı sunuyordu. Uygulamalara kısayol eklenmesi ve özellikle de klavyede imleci oynatma yetisi ile dikkat çeken 3D Touch için bugün yolun sonu göründü.

Gelen sızıntılara göre; yeni iPhone modellerinde 3D Touch teknolojisi yer alamayacak. Daha önce gelen sızıntılarda bu yıl tanıtılacak olan 3 iPhone modelinin sadece birinde 3D Touch’ın yer alacağı belirtilmişti.

LCD ekranlı iPhone modelinde olması beklenen 3D Touch teknolojisinin, maliyetleri düşürmek için kaldırılacağı ayrıca yine aynı sebepten OLED ekranlı modellerde de bu teknolojinin olmayacağı söyleniyor.

Eylül ayının ikinci haftasında tanıtılacak olan iPhone modellerinde büyük bir sürpriz yaşanmazsa 3D Touch’a veda edeceğiz gibi görünüyor. Bakalım Apple, 3D Touch yerine yeni iPhone modellerinde farklı bir ekran teknolojisine yer verecek mi?

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