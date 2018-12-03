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Yeni iPhone modellerine büyük indirim!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.12.2018 17:30 | Son Güncelleme

Yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatlarına büyük indirim yapıldı. İşte yeni fiyatlar!

Yeni iPhone modellerine büyük indirim!

Teknolojioku'yu takip edenler bir süredir Eylül ayında duyurulan iPhone modellerinin Türkiye fiyatları ile ilgili haberlerimizi de okuyordur.

Merakla beklenen iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR telefonlarının Türkiye fiyatları açıklandı. Apple her zaman yaptığından farklı bir yöntem izleyerek fiyatları önce Hepsiburada, Turkcell gibi satış noktalarının açıklamasına izin verdi.

Aslında bu da önemli bir sinyaldi zira rakamlar yüksek olduğu için belli ki firma tepkilerin bir kısmını kendisinin yerine bu satış kanallarına yöneltmek için bu tarz bir taktik uyguladı.

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Yeni iPhone modellerine büyük indirim!

Fiyatlara bakacak olursak 7.399 TL ile (iPhone XR 64 GB modeli) 13.999 TL arasında olduğunu (iPhone XS Max 512 GB modeli) değişiyor. Ancak gelen güncelleme ile beraber XS, XS Max ve iPhone XR, Amazon Türkiye üzerinden yaklaşık olarak 800 TL gibi bir indirim ile birlikte satışa sunuldu.

Amazon Türkiye yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatında ciddi bir indirime gitti diyebiliriz. Yaklaşık olarak 700 - 800 TL gibi bir indirimden bahsediyoruz burada. Ek olarak tüm ürünler Apple Türkiye Garantili olarak karşımıza çıkıyor.

Ek olarak bu fiyatlandırmalar sadece Amazon Türkiye ile sınırlı. Apple sitesinde yeni iPhone modellerinin fiyatlandırmaları hala eskisi gibi. Peki ya siz indirim konusunda ne düşünüyorsunuz? Yeterli bir indirim mi? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
iPhone Apple Türkiye satış fiyatı

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