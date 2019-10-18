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Yeni iPhone modellerinin ilk satışı gece başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 09:53 | Son Güncelleme

Teknosa, Apple’ın yeni iPhone modellerini Türkiye’de satışa çıktığı ilk anlarda teknoloji severlerle buluşturarak mağazalarını 17 Ekim’i 18 Ekim’e bağlayan gece 00.01 itibarıyla açtı.Teknosa, Apple’ın yeni iPhone modellerini Türkiye’de satışa çıktığı ilk anlarda teknoloji severlerle buluşturdu.

Yeni iPhone modellerinin ilk satışı gece başladı

Teknosa, Apple’ın yeni iPhone modellerini Türkiye’de satışa çıktığı ilk anlarda teknoloji severlerle buluşturarak mağazalarını 17 Ekim’i 18 Ekim’e bağlayan gece 00.01 itibarıyla açtı.
Teknosa, Apple’ın yeni iPhone modellerini Türkiye’de satışa çıktığı ilk anlarda teknoloji severlerle buluşturdu. 17 Ekim’i 18 Ekim’e bağlayan gece İstanbul İstinyepark, Kadıköy Tepe Nautilus, İzmir Forum Extra ve Ankara Ankamall mağazalarını açan Teknosa, iPhone’un en yeni modellerini Türkiye’de ilk kez deneyimlemek isteyen teknoloji meraklılarını ağırladı ve gece 00.01 itibarıyla ilk iPhone satışlarını gerçekleştirdi.
Teknosa, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça büyük ilgi gören iPhone’un en son modeline sahip olmak isteyenler için Ekim sonuna kadar özel avantajlar sunacak. 18-31 Ekim tarihleri arasında iPhone 11’de ING ve Akbank kredi ile peşin fiyatına 6 taksit uygulanacak. Ayrıca, eski telefonunu getirenler yeni iPhone 11’e 3.999 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.

Yeni iPhone modellerinin ilk satışı gece başladı

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