Yeni iPhone ne zaman tanıtılacak

Apple’ın Eylül ayında iPhone etkinliğini düzenleyeceği aylar öncesinden biliniyordu. Merakla beklenen iPhone etkinliği için bugün resmi olarak tarih açıklandı. Gather Round mottosu ile duyurulan iPhone etkinliği 12 Eylül 2018 tarihinde Steve Jobs Theater‘da düzenlenecek.

Yeni iPhone nasıl olacak?

Cupertinolu dev 12 Eylül tarihinde karşımıza üç farklı iPhone modeli ile çıkacak. Bu iPhone modellerinden ikisi OLED ekrana sahip olacakken, diğeri ise uygun fiyatlı olması için LCD ekranlı olacak.

Apple A12 yonga setinden beslenecek olan iPhone modellerinden ikisi çift kamera kurulumu ile gelecekken, LCD ekranlı olan model tek kameraya sahip olacak. Face ID versiyon 2‘nin kullanılması beklenen bu iPhone modelleri, iPhone X’a göre pek fazla yenilik sunmayabilir.

Apple‘ın 2018 yılı iPhone modellerini nasıl isimlendireceği henüz bilinmiyor. Ancak tahminler bu üç modelden birinin Plus adını alacağı yönünde. iPhone Plus modelinin yatay şekilde kullanım için tasarlanacağı ve iPad’deki bölünmüş ekran desteğinin bulunacağı da söyleniyor. Son olarak bu etkinlikte AirPods 2 ve Apple Watch Series 4 modellerinin de tanıtılacağını belirtelim.

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