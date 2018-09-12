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Yeni Iphone’un Ekranı Büyük Fiyatı da Şişkin

12.09.2018 18:11 | Son Güncelleme

Teknoloji şirketi Apple yeni iphone’u bugün tanıtacak. Yeni cep telefonunun ekranının büyük fiyatının da şişkin olması bekleniyor. Apple’ın şirket değeri olan 1 trilyon doları daha da yukarı taşımak istiyor. Bunun yollarından biri de tüketicinin daha pahalı cep telefonu satın almasını sağlayabilmek

Yeni Iphone’un Ekranı Büyük Fiyatı da Şişkin

Teknoloji şirketi Apple yeni iphone’u bugün tanıtacak. Yeni cep telefonunun ekranının büyük fiyatının da şişkin olması bekleniyor.

Apple’ın şirket değeri 1 trilyon doları aşmıştı. Apple bu değeri daha da yukarı taşımak istiyor. Bunun yollarından biri de tüketicinin daha pahalı cep telefonu satın almasını sağlayabilmek.

Yeni iphone modelinin ekranının 6,5 inç (16,5 cm) büyüklüğünde ve daha zengin renklerin kullanıldığı OLED ekranıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Iphone X piyasa ilk çıktığında 1000 dolardan satışa sunulmuştu. Yeni iPhone’un ismi iPhone X Plus ya da Max olacak. Ekonomi çevrelerine göre yeni iPhone’un fiyatının 1049-1099 dolar arasında olması bekleniyor.

Apple iPhone’un bir yeni modelini daha tanıtacak. O modelin isminin de iPhone 9 olması bekleniyor. Bu modelin ekranı 6,1 inç olacak. Büyük ekranın daha düşük maliyetli LCD teknolojisinden yararlanması bekleniyor.

Bu modelin görünüşü ise iphone X’e benzer olacak. Bazı ekonomi ve teknloji uzmanları iphone 9’un fiyatının 699 dolar civarında olmasını bekliyor. Goldman Sachs analisti Rod Hall ise fiyatın 849 dolara kadar çıkabileceği görüşünde. Bu da orta seviyede yer alan bir iPhone için önceki modellere kıyasla önemli düzeyde fiyat artışı anlamına geliyor.

Yeni iphone modellerinde ‘gold’ yani altın rengi seçeneğinin de olması bekleniyor. Apple kablosuz kulaklıkların (Airpod) kablosuz şekilde şarj olabilen yeni bir versiyonununun yanı sıra, gösterge ekranı daha büyük olan Apple Watch’un yeni serisini de tanıtacak. Birden fazla cihazı aynı anda şarj edebilecek kablosuz şarj matının da tanıtılacak yeni ürünler arasında olması bekleniyor.

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