"Yeni işe başlayanlar günde 18 saat çalışsın" dedi! Hintli iş insanına tepkiler çığ gibi

Hintli iş insanının 18 saatlik iş günü önerisi tepkilere neden oldu. BBC'nin haberine göre, Hindistan merkezli Bombay Shaving şirketinin kurucusu ve CEO'su Shantanu Deshpande, yeni işe alınanların kariyerlerinin ilk dört ila beş yılı boyunca günde 18 saat çalışmasını önerdi.

18 SAAT MESAİ ÖNERİSİ! SHANTANU DESHPANDE'YE BÜYÜK TEPKİ

Deshpande, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda yeni işe başlayan gençlerin 'çalışmaya tapmaları gerektiğini' söyledi. Ayrıca Deshpande, gençlerin kariyerlerinin başlangıcında bir iş-yaşam dengesini korumayı düşünmeleri için "çok erken" olduğunu öne sürdü.

Sosyal medyada Shantanu Deshpande'ye olan tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar, iş insanın "toksik bir çalışma kültürünü" desteklemekle suçladı. Başka bir kullanıcıysa Deshpande'nin daha uzun saatler çalışan insanlara "fazladan ödeme yapacağını" söylememesine dikkat çekti.

2020'de Infosys'in kurucu ortağı Narayana Murthy de Kovid-19 kısıtlamalarının neden olduğu ekonomik durgunluğu telafi etmek için Hindistan halkının 2 ila 3 yıl boyunca haftada en az 64 saat çalışması gerektiğini savunmuştu.

Gelen yoğun eleştirilerin ardından Shantanu Deshpande, gönderisine bir ekleme yaptı. Hintli iş insanı şirketindeki çalışma kültürünü merak edenlerin çalışanlarıyla görüşebileceğini de kaydetti.

