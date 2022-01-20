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Yeni işlev boy gösterdi: WhatsApp masaüstü kullananlara güzel haber! Kayda devam edebileceksiniz

20.01.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meta çatısı altındaki WhatsApp'ın masaüstü için olan sürümü WhatsApp Desktop'ın son beta sürümüne getirdiği yeni bir özellik daha ortaya çıktı. Bu özellik, WhatsApp'tan sesli mesaj göndermeyi seven kullanıcıların hoşuna gidecek. İşte WhatsApp Desktop'un beta sürümünde görülen o özellik...

Yeni işlev boy gösterdi: WhatsApp masaüstü kullananlara güzel haber! Kayda devam edebileceksiniz

WhatsApp, WhatsApp Desktop beta 2.2201.2 güncellemesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu güncelleme ile WhatsApp yine yapacağını yapmış ve belki de hemen fark edemeyeceğiniz bir değişikliğe gitmişti. Platformun, masaüstü için WhatsApp beta 2.2201.2 güncellemesi ile Windows ve macOS uygulamalarına yeni bir renk getirdiği ortaya çıkmıştı. Yeni rengin karanlık temada görüneceği ve sohbet balonlarının mevcut renge kıyasla daha yeşil görüneceği bildirilmişti. Ayrıca güncellemenin, uygulamanın diğer öğelerine yönelik renk değişiklikleri de getirdiği ifade edilmişti. Şimdi ise faydalı bir özellik daha boy gösterdi.

WHATSAPP MASAÜSTÜ KULLANANLAR MÜJDE! KAYDI SİLİN VEYA DEVAM EDİN

WABetaInfo'nun aktardığına göre; WhatsApp Desktop'ın en son beta sürümünde yeni bir sesli mesaj duraklatma düğmesi tespit edildi. Bu düğme sayesinde sesli mesaj göndermeden önce aldığınız kaydı dinleyebilecek, silebilecek veya kayda devam edebileceksiniz. Duraklat ve devam ettir işlevi ise kayıtlarınızı gözden geçirirken oynatmayı duraklatmanıza ve devam ettirmenize olanak tanıyacak. Aşağıda özelliğe ilişkin WABetaInfo tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsünü görebilirsiniz.

WhatsApp masaüstü yeni düğme

Yine yapacağını yaptı: WhatsApp masaüstü kullananlara müjde! Belki hemen fark etmeyeceksiniz ama değiştiYine yapacağını yaptı: WhatsApp masaüstü kullananlara müjde! Belki hemen fark etmeyeceksiniz ama değişti

WHATSAPP TEST EDİYOR

Masaüstü WhatsApp için yeni sesli mesaj özelliğinin şu anda WhatsApp Desktop beta 2.2201.2'de test edildiği bildirildi. Ayrıca, işlevsel görünen yeni düğmenin, beta test grubundaki kullanıcılar için etkinleştirilmesinin biraz zaman alabileceği de belirtildi.


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