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  4. Yeni İstanbul Emniyet Müdürü belli oldu! Zafer Aktaş'ın yerine Selami Yıldız getirildi: Selami Yıldız kimdir?

Yeni İstanbul Emniyet Müdürü belli oldu! Zafer Aktaş'ın yerine Selami Yıldız getirildi: Selami Yıldız kimdir?

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.12.2024 16:34
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde değişiklik yaşandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü görevine Zafer Aktaş'ın yerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız'ın getirildiği aktarıldı.

Yeni İstanbul Emniyet Müdürü belli oldu! Zafer Aktaş'ın yerine Selami Yıldız getirildi: Selami Yıldız kimdir?

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 5 Aralık'ta yaş haddini dolduruyor. Aktaş'ın yerine Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Emniyet İstihbarat Başkanı Selami Yıldız, İstanbul’un yeni Emniyet Müdürü oldu.

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Selami Yıldız

SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

Selami Yıldız, 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu.

1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.

2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. 2017 tarihinde ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 2023’de Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı

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istanbul emniyet müdürlüğü
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