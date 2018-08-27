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Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oluyor? İşte kulislerde konuşulan üç isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 13:07 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçen ay gerçekleştirilen terfiler sonrasında şube müdürlükleri ve ilçe emniyet müdürlükleri tayinleri İstanbul Valisi Vasip Şahin'in önüne gitmesine rağmen henüz onaylanmadı. Kulislerde bu durumun sebebi olarak, 'İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın görev yeri ve tanımının değişme ihtimali' olduğu konuşulurken, değişim durumunda ise üç isim üzerinde duruluyor.

Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oluyor? İşte kulislerde konuşulan üç isim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçen ay yapılan terfiler İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından onaylanmadı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın görev yeri ve tanımının değişeceği, emniyet kulislerinde konuşulmaya başladı.

Böyle bir durumda Çalışkan'dan boşalan İstanbul Emniyet Müdürlüğü koltuğuna ise Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu ve Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak'ın isimlerinin geçtiği belirtiliyor. (DHA)

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