Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oluyor? İşte kulislerde konuşulan üç isim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçen ay yapılan terfiler İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından onaylanmadı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın görev yeri ve tanımının değişeceği, emniyet kulislerinde konuşulmaya başladı.
Böyle bir durumda Çalışkan'dan boşalan İstanbul Emniyet Müdürlüğü koltuğuna ise Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu ve Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak'ın isimlerinin geçtiği belirtiliyor. (DHA)
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