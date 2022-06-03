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Yeni İstihdamdaki Düşüşe Rağmen İşsiz Sayısı Azalıyor

02.06.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de özel şirketler Mayıs ayında beklentilerin altında yeni istihdam yarattı. Buna karşın, Çalışma Bakanlığı'nın son verileri Mayıs ayındaki işsizlik maaşı başvurularının rekor düzeyde düştüğünü gösterdi

Yeni İstihdamdaki Düşüşe Rağmen İşsiz Sayısı Azalıyor

ABD’de özel şirketler Mayıs ayında beklentilerin altında yeni istihdam yarattı. İstihdam verileri yayınlayan ADP Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan son verilere göre Mayıs ayında ABD’de özel sektör 128 bin yeni istihdam sağladı. Beklentiler 250-300 bin civarında yeni istihdam yaratılacağı şeklindeydi.

Nisan ayındaki yeni istihdam verisi de 247 binden 202 bine revize edildi. Veriler yeni istihdam yaratma konusunda küçük ölçekli işletmelerin sıkıntı yaşadıklarını ortaya koyuyor. Buna göre 50’den daha az çalışanı olan şirketlerde yeni istihdam 91 bin azaldı. Orta ölçekli firmalarda 97, büyük ölçekli firmalardaysa 122 bin kişilik istihdam sağlandı. Böylece Mayıs ayında toplamda 128 bin yeni istihdam yaratılmış oldu.

İşsizlik maaşı başvuruları düştü

Her ne kadar yeni istihdam beklentilerin altında kalsa da ABD’de halen 10 milyondan fazla boş iş pozisyonu bulunmasının da etkisiyle Mayıs ayındaki işsizlik maaşı başvuruları rekor düzeyde düştü.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan verilere göre Mayıs ayının son haftasında işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya göre 11 bin azalarak 200 bine geriledi. Başvurular ekonomistlerin tahminlerinin altında kaldı.

Halihazırda işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların toplam sayısı da Mayıs’ın son haftası öncesinde rekor düzeyde geriledi ve 1 milyon 310 bin kişiye düştü. Bu sayı 1969 yılından bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

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