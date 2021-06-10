Yeni Jaguar E-PACE Türkiye’de

Yeni Jaguar E-PACE etkileyici tasarım ve dinamik performansın ideal birleşimini sunarken, yenilenen ön farlar tasarımda ilk göze çarpan detayların başında geliyor. Yine aracın arka tarafında da kullanılan tam LED stop grubu, Yeni Jaguar E-PACE’in teknolojisini ve modernliğini yansıtıyor. Daha dinamik bir tasarım isteyenler için ise R-Dynamic paketinde parlak siyah alt tampon, krom yan havalandırma çerçevesi, “Kontrast Diamond Turned” kaplamalı jantlar yer alıyor. Ayrıca Black Pack dış tasarım paketi tüm donanım seviyelerinde isteğe bağlı tercih edilebiliyor. LÜKS VE KONFORUN KUSURSUZ KOMBİNASYONU Yeni Jaguar E-PACE’in kabini, malzeme kalitesi ve konfor donanımlarıyla sınıfında standartları belirliyor. İç mekanın kalbinde konsolun merkezine entegre edilmiş 11,4 inç kavisli cama sahip HD dokunmatik Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. İki kaplamaya sahip cam ekran, hem parlama önleyici hem de parmak izlerini daha az gösteren teknolojisiyle ön plana çıkıyor. Sürücü odaklı iç mekanda bulunan yeni vites seçici, “kriket topu dikişi” ve alt kısmında yer alan metal malzemelerle lüks hissiyatını artıyor. Tamamen Elektrikli Jaguar I-PACE’den tanıdığımız yeni direksiyon tasarımı, metal vites değiştirme kanatçıklarına da sahip.

VERİMLİ 1.5 LİTRELİK INGENIUM MOTOR Yeni Jaguar E-PACE, Jaguar’ın Premium Transverse Mimarisi üzerinden yükseliyor. 1.5 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor, verimli Ingenium motor ailesinin en yeni üyesi olarak dikkat çekiyor. 1.5 litrelik motor, mükemmel verimlilik ve yakıt tüketimine katkıda bulunan düşük sürtünme seviyeleri ile yüksek performans sağlıyor. Mild Hybrid teknolojisine sahip 1.5 litrelik motor ürettiği 160BG gücü ön tekerleklere 8 ileri otomatik şanzımanla iletiyor. 100 kilometrede ortalama 8,0 litrelik tüketim değeri sunan motor, Yeni Jaguar E-PACE’i 10,3 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırabiliyor. ÜSTÜN YOL TUTUŞ VE GELİŞTİRİLMİŞ KONFOR Yeni Jaguar E-PACE'in gövde mimarisinde yapılan önemli güncellemeler, gelişmiş sürüş dinamiklerine ve konfora katkıda bulunuyor. Yeni Jaguar E-PACE, Jaguar’ın genlerinde olan çevikliği korurken, daha konforlu bir sürüş sağlayan gelişmiş ön süspansiyon bağlantı noktası sertliği de sağlıyor. Yapılan geliştirmelerle birlikte, kabindeki titreşim ve gürültü azaltılarak tüm yolcular için konforlu bir yolculuk deneyimi yaşatılabiliyor. Yeni Jaguar E-PACE, yol koşullarına bağlı olarak sürücü tarafından manuel olarak seçilebilen “Comfort”, “Eco”, “Yağmur- Buz- Kar” ve “Dynamic” modlarına sahip Jaguar Sürüş Kontrolü’nü standart olarak sunuyor. Yeni vites seçicinin yanında konumlandırılan bir düğmeyle, Yeni Jaguar E-PACE'in direksiyon, şanzıman, gaz pedalı ve “Uyarlanabilir Süspansiyon” kalibrasyonları yol koşullarına uygun olarak seçilebiliyor.

SON NESİL TEKNOLOJİLER Yeni Jaguar E-PACE, EVA 2.0 olarak adlandırılan Jaguar’ın gelişmiş Elektronik Araç Mimarisine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yeni Pivi Pro bilgi-eğlence sistemine kavisli camlı 11,4 inç HD dokunmatik ekrandan erişiliyor. Ekranın üç kat daha parlak, yüzde 48 daha büyük ve basitleştirilmiş menü yapısı sayesinde sürücüler çok daha az dokunuşla istenilen ayarlara daha rahat ulaşabiliyor. Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi Apple Carplay® desteğini de standart olarak sunuyor. Ek olarak standart olarak sunulan kablosuz şarj özelliği, yolcuların uyumlu akıllı telefonlarını hızlı bir şekilde şarj etmelerini sağlıyor. Merkezi 11,4 inç dokunmatik ekranı, gelişmiş grafikleriyle 12,3 inç HD dijital gösterge tamamlıyor. Kabin Hava İyonizasyon Sistemi, alerjenleri ve hoş olmayan kokuları ortadan kaldıran NanoeTM teknolojisi sayesinde iç hava kalitesini iyileştiriyor. Sistem, yolcu sağlığını ve konforunu iyileştirmek için PM2.5 partikülleri dahil ultra ince partikülleri yakalayan ve merkezi dokunmatik ekrandaki 'Purify' düğmesine basılarak etkinleştirilen PM2.5 filtrelemesine sahip olmasıyla sınıfında fark yaratıyor.