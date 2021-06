Yeni Jaguar E-PACE Türkiye’de

Gelişmiş LED teknolojisine sahip farlar S donanım paketi seviyesiyle standart olarak gelirken, SE ve HSE donanım paketi seviyelerinde Otomatik Uzun Far Yardımı özelliğine sahip yeni çift “J” blade signature farlar bulunuyor. Yeni far teknolojisi, karşıdan gelen sürücülerin gözlerinin kamaşmasını önlemek için uzun ve kısa far arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Daha fazla konfor için, Yeni Nesil Activity Key, geleneksel anahtarlığa ihtiyaç duymadan aracı kilitlemek, kilidini açmak ve çalıştırmak için kullanılabiliyor.

GÜVENLİK STANDART

Yeni Jaguar E-PACE, Jaguar’ın ClearSight İç Dikiz Aynası teknolojisine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. SE donanım paketiyle birlikte standart olarak sunulan sistem, sürücünün aracın arka tarafını engelsiz bir şekilde görmesini sağlayarak daha fazla güvenlik sağlıyor. Ayrıca tüm paketlerde standart olarak gelen yeni 3D Surround Kamera teknolojisi, araçla manevra yaparken daha fazla ayrıntı ve gerçek zamanlı görüntüleme seçenekleri sunmak için en son kamera teknolojisini kullanıyor. Jaguar’ın “Sürücü Yorgunluk Takip Monitörü”, sürücünün uykulu olup olmadığını algılayabiliyor ve mola vermesi için sürücüyü uyarabiliyor. Teknoloji, yorgunluk belirtilerini tespit etmek için direksiyon, pedal tepkileri ve genel sürüş davranışı dahil olmak üzere hassas şekilde ölçülen veri noktasından gelen bilgileri kullanıyor. Jaguar, Jaguar Care Bakım Paketi ile 3 yıl boyunca kilometre sınırı olmaksızın periyodik bakım sağlıyor.