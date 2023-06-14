HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeni Kabinede yer almamışlardı! Milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu...

Yeni Kabinede yer almamışlardı! Milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu...

14.06.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimleri öncesi eski Kabinede yer alan bazı bakanlar AK Parti'den milletvekili adayı olmuştu. Seçimlerin ardından Meclis'e girerek milletvekili olan ve yeni Kabinede yer almayan o isimlere TBMM'de yeni görevler verildiği öğrenildi. İşte eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve diğer isimlerin Meclis'teki yeni görevleri...

Yeni Kabinede yer almamışlardı! Milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu...

14 Mayıs'ta gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, bundan önceki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi, AK Parti'den milletvekili seçilmişti. Yeni Kabinede yer almayan o isimlerden olan; Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Derya Yanık Osmaniye, Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Fatih Dönmez Eskişehir, Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Nureddin Nebati Mersin, Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Mahmut Özer Ordu, Hulusi Akar Kayseri, Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Mehmet Muş Samsun, Fuat Oktay Ankara 3. Bölge, Adil Karaismailoğlu Trabzon Milletvekili olarak Meclis'te yerini almıştı.

SOYLU, VARANK, KURUM VE AKAR...

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; TBMM'nin yeni döneminde milletvekili olan ve yeni Kabinede yer almayan bazı isimlere Meclis'te yeni görevler verildi.

İhtisas Komisyonları Başkanları (28. Dönem 1. Devre) listesinde yer alan o isimlerden bazılarının görevleri de öğrenildi. Buna göre; Adil Karaismailoğlu Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Murat Kurum Çevre Komisyonu, Fuat Oktay Dışişleri Komisyonu, Süleyman Soylu İçişleri Komisyonu, Derya Yanık İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Mahmut Özer Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hulusi Akar Milli Savunma Komisyonu, Mehmet Muş Plan ve Bütçe Komisyonu, Vedat Bilgin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Mustafa Varank Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Vahit Kirişci de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görev alacak.

İşte başkanları belirlenen komisyondaki diğer isimler:

image (8)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken 'Nobel' çıkışı! '10-15 yıl içerisinde...'Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken 'Nobel' çıkışı! '10-15 yıl içerisinde...'
Kara yolunda heyelan! İki araç toprak altında kaldıKara yolunda heyelan! İki araç toprak altında kaldı
Tansiyon o soruyla bir anda yükseldi! İmamoğlu: Senin yanına gelirdim ama...Tansiyon o soruyla bir anda yükseldi! İmamoğlu: Senin yanına gelirdim ama...
Anahtar Kelimeler:
Bakan Milletvekili komisyon meclis tbmm

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam ve memur maaşları için Erdoğan’dan çok net mesaj!

Asgari ücrete zam ve memur maaşları için Erdoğan’dan çok net mesaj!

Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı! 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'

Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı! 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'

Atamalar sonrası merak ediliyordu! Erdoğan: "Yanılmasınlar, kabullendik"

Atamalar sonrası merak ediliyordu! Erdoğan: "Yanılmasınlar, kabullendik"

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!

İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!

76 yaşındaki adamdan 'Tahrik oluyorum' tepkisi!

76 yaşındaki adamdan 'Tahrik oluyorum' tepkisi!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.