Yeni kainat güzeli belli oldu! Türk kızı Tara Madelein dereceye girdi mi?

Miss Turkey yarışmasında 2. olan Tara Madelein De Vries'in de boy gösterdiği Miss Universe 2018, Tayland'da yapıldı. Gecede birincilik tacının sahibi Filipinli Catriona Gray oldu. 24 yaşındaki Catriona Gray podyuma kırmızı renk iddialı bir kıyafet ile çıktı.

TARA DERECEYE GİREMEDİ

Yarışmada ikinci güzel Güney Afrikalı Tamaryn Green, üçüncü ise Venezuelalı Sthefany Gutiérrez oldu. Türkiye'yi temsil eden Tara Madelein De Vries dereceye giremedi. Tara, büyük finalin ardından Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı:

"Beni bu yolculuğumda yalnız bırakmadığınız, desteklediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen ne varsa yaptım. Yanımda kimse olmadan en iyisini yapmayı denedim. Ülkemin sesi oldum! Bunu başarabildiğim için çok gurur duyuyorum kendim ile ama sizler olmadan bunu yapamazdım."

"Beni son 1 hafta gece gündüz demeden, yürekten destekleyen, sosyal medyada Miss Turkey farkındalığı yaratan sevgili takipçilerime teşekkürler. Bu kendim için de çok güzel bir yolculuk oldu. Ben yeniden kendimi keşfettim, yapabileceğimi düşünmediğin seyleri yaptım ve başardım."