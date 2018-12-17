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Yeni kainat güzeli belli oldu! Türk kızı Tara Madelein dereceye girdi mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.12.2018 09:42 | Son Güncelleme

Türkiye'nin güzellik yarışmasında ikinci olarak Miss Turkey Universe 2018 güzeli seçilen Tara Madelein De Vries'in katıldığı Kainat Güzellik Yarışması yarışması yapıldı. Yeni kainat güzeli Filipinli Catriona Gray oldu. Tara Madelein De Vries ise dereceye giremedi.

Yeni kainat güzeli belli oldu! Türk kızı Tara Madelein dereceye girdi mi?

Miss Turkey yarışmasında 2. olan Tara Madelein De Vries'in de boy gösterdiği Miss Universe 2018, Tayland'da yapıldı. Gecede birincilik tacının sahibi Filipinli Catriona Gray oldu. 24 yaşındaki Catriona Gray podyuma kırmızı renk iddialı bir kıyafet ile çıktı.

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TARA DERECEYE GİREMEDİ

Yarışmada ikinci güzel Güney Afrikalı Tamaryn Green, üçüncü ise Venezuelalı Sthefany Gutiérrez oldu. Türkiye'yi temsil eden Tara Madelein De Vries dereceye giremedi. Tara, büyük finalin ardından Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı:

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"Beni bu yolculuğumda yalnız bırakmadığınız, desteklediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen ne varsa yaptım. Yanımda kimse olmadan en iyisini yapmayı denedim. Ülkemin sesi oldum! Bunu başarabildiğim için çok gurur duyuyorum kendim ile ama sizler olmadan bunu yapamazdım."

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"Beni son 1 hafta gece gündüz demeden, yürekten destekleyen, sosyal medyada Miss Turkey farkındalığı yaratan sevgili takipçilerime teşekkürler. Bu kendim için de çok güzel bir yolculuk oldu. Ben yeniden kendimi keşfettim, yapabileceğimi düşünmediğin seyleri yaptım ve başardım."

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"Size minnettarım. Gerçekten kalpten size teşekkür etmek istiyorum!!!. Herkesin desteği beni çok duygulandırdı ve burada tek başıma olmadığımı fark ettim. Benim yanımda olduğunuz, inandığınız, moral verdiğiniz için tekrar çok teşekkürler. Yeni maceralarımda görüşmek üzere..."

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Anahtar Kelimeler:
Tara Madelein Yeni kainat güzeli

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