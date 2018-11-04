Yeni Kaledonya Bağımsızlığı Reddetti

Fransa’ya bağlı Pasifik Okyanusu’nun güneydoğusunda bulunan Yeni Kaledonya’da düzenlenen bağımsızlık referandumunda sandıktan ‘hayır’ çıktı.
Oylamaya katılanların yüzde 56.4’ü Fransa’nın bir parçası olarak kalınması yönünde oy kullandı. Yüzde 43.6’lık kesim ise bağımsızlık yönünde oy kullandı.
Referanduma katılım oranının yüzde 81 olduğu kaydedildi.
Referandum, 1988’de bağımsızlık için verilen şiddetli bir mücadeleyeson verilmesi için varılan anlaşmanın sonucu olarak yapıldı.
Gelişmeyi memnuniyetle karşılayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sonuçların Fransa’ya güveni gösterdiğini belirtti.
Yeni Kaledonya Fransa tarafından bölgede siyasi ve ekonomik stratejik bir değer olarak görülüyor.
Avustralya’nın doğusuında yer alan bölgede 175 bin kişi oy kullanma hakkına sahip.Yerli Kanaklar toplumun yüzde 39.1’ini oluşturuyor.
Etnik Avrupalılar arasında Fransa milliyetçili güçlü olarak biliniyor. Toplumun yüzde 27.1’ini Avrupalılar oluşturuyor. Gözlemciler bazı Kanakların da referandumda Fransa’dan yana oy kullandığını belirtiyor.
268 bin kişinin yaşadığı Yeni Kaledonya’da kalan nüfusun üçte birinin de çoğunlukla bağımsızlığa karşı olduğu kaydediliyor.
Ada her yıl Fransa’dan 1.3 milyar euro alıyor.
Fransa ilk olarak Yeni Kaledonya’da 1853 yılında hak iddia etti ve bir dönem bölgeyi sürgün yeri olarak kullandı.
1980’lerde Fransız güçleriyle Kanaklar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
1988 yılında bağımsızlık yanlılarıyla karşıtları referandum yapılması karşılığında şiddete son verme konusunda uzlaştı.
Referandumun sonucu bağımsızlık sürecinin sonu anlamına gelmiyor. 2022’den önce konuyla ilgili iki referandum daha gerçekleştirilebilir.
Referandumdan evet çıksaydı Yeni Kaledonya Djibouti ve Vanuatu’dan donra Fransa’dan ayrılan ilk bölge olacaktı.
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