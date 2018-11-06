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Yeni Kaledonya'da gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 07:38 | Son Güncelleme

Fransa'dan bağımsızlık oylamasının reddedildiği Yeni Kaledonya'da göstericilerle polis arasında çatışma yaşandığı bildirildi

MELBOURNE (AA) - Büyük Okyanus'un güneydoğusunda yer alan Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya'daki bağımsızlık referandumunun reddedilmesi üzerine, göstericilerle polis arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Fransa'dan bağımsızlık için yapılan pazar günkü referandumdan yüzde 56,4 "hayır" oyu çıkması üzerine başlayan olaylar sürüyor.

Bağımsızlık yanlısı yerli halk Kanakların polisle çatışmalarından dolayı başkent Noumea yakınlarında bazı yolların kapatıldığı duyuruldu.

Araçları ateşe veren ve polise taş fırlatan göstericilerle çevik kuvvet ekipleri arasındaki mücadelenin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Yeni Kaledonya'da geçen pazar günü yüzde 81 katılımla gerçekleşen Fransa'dan bağımsızlık referandumunda sandık başına giden yaklaşık 175 bin seçmenden yüzde 56,4'ü "hayır" oyu kullanarak Fransa'dan ayrılmayı reddetmişti. Çoğunluğunu yerli halk Kanakların oluşturduğu bağımsızlık yanlılarının "evet" oyları ise 43,6'da kalmıştı.

Bağımsızlık yanlılarının Fransa ile yapılan anlaşma uyarınca 2022 yılından önce yeni bir referanduma daha gitme hakkı bulunuyor.

Fransa Parlamentosunda iki milletvekili ve iki senatör tarafından temsil edilen Yeni Kaledonya, Fransa'dan her yıl 1,3 milyar avro mali destek alıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi için stratejik öneme sahip Yeni Kaledonya'ya mayıs ayında gerçekleştirdiği ziyarette, Fransa'nın "Yeni Kaledonya olmadan daha az güzel" olacağını vurgulamıştı.

Fransa'nın 1853'te ilhak ettiği Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946'ya kadar sömürge bölgesi oldu, 2003'e kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içinde yer aldı. Yeni Kaledonya, 2003 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge oldu.

Yaklaşık 275 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüz ölçüme sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nüfusun yüzde 44'ünü oluşturuyor. Hükümet başkanlığını Philippe Germain'in yürüttüğü, başkenti Noumea olan Yeni Kaledonya'da resmi dil olarak Fransızca konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
bağımsızlık oylaması Yeni Kaledonya

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