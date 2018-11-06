Yeni Kaledonya'da gerginlik

Bağımsızlık yanlılarının Fransa ile yapılan anlaşma uyarınca 2022 yılından önce yeni bir referanduma daha gitme hakkı bulunuyor.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Fransa'dan bağımsızlık için yapılan pazar günkü referandumdan yüzde 56,4 "hayır" oyu çıkması üzerine başlayan olaylar sürüyor.

Fransa Parlamentosunda iki milletvekili ve iki senatör tarafından temsil edilen Yeni Kaledonya, Fransa'dan her yıl 1,3 milyar avro mali destek alıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi için stratejik öneme sahip Yeni Kaledonya'ya mayıs ayında gerçekleştirdiği ziyarette, Fransa'nın "Yeni Kaledonya olmadan daha az güzel" olacağını vurgulamıştı.

Fransa'nın 1853'te ilhak ettiği Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946'ya kadar sömürge bölgesi oldu, 2003'e kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içinde yer aldı. Yeni Kaledonya, 2003 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge oldu.

Yaklaşık 275 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüz ölçüme sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nüfusun yüzde 44'ünü oluşturuyor. Hükümet başkanlığını Philippe Germain'in yürüttüğü, başkenti Noumea olan Yeni Kaledonya'da resmi dil olarak Fransızca konuşuluyor.

