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Yeni Kaledonya'da peş peşe iki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 06:06 | Son Güncelleme

Loyalty Adası'nın güneydoğusunda art arda 6,3 ve 6,4 büyüklüklerinde iki deprem yaşandı

MELBOURNE (AA) - Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya'da yarım saat arayla 6,3 ve 6,4 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Loyalty Adası'nın güneydoğusunda önce yerin 33 kilometre derinliğinde 6,3 ve ardından aynı bölgede 10 kilometre derinlikte 6,4 büyüklüğünde iki deprem oldu.

Merkez üssü Yeni Kaledonya ile Vanuatu arasında olduğu belirtilen ve yarım saat arayla meydana gelen depremlere en yakın yerleşim merkezinin 167 kilometre uzaklıktaki Mare Adası olduğu açıklandı

Herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmeyen depremlerin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezince yapılan açıklamada ise her iki sarsıntının da tsunami riski oluşturmadığı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Yeni Kaledonya

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